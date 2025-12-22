«Όσοι ονειρεύονται να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους στις χώρες μας, ούτε να το σκεφτούν» δήλωσε με νόημα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, «φωτογραφίζοντας» την Τουρκία, στις κοινές δηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη μετά την τριμερή σύνοδο στα Ιεροσόλυμα.

Στις κοινές δηλώσεις ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναφερόμενος σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ τόνισε ότι «είμαστε 3 χώρες περήφανες για την ιστορία μας» και υπογράμμισε την ανάγκη «να αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις που θέλουν να μας γυρίσουν στο μεσαίωνα».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ μίλησε για την ανάπτυξη προς όφελος των τριών λαών και για «ειρήνη μέσω της ισχύος».