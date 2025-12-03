Λίγο μετά το αιχμηρό σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Αλέξη Τσίπρα παρομοιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό ως τον καπετάνιο που έριξε το πλοίο στα βράχια, το εγκατέλειψε πρώτος και έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα, κριτική στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ανακοίνωση του ο Παύλος Μαρινάκης για τις τοποθετήσεις Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», χαρακτηρίζει τον πρώην πρωθυπουργό αμετροεπή, αμετανόητο και αλαζόνα και σημειώνει ότι «όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο.»

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα. Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των «παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης», των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας.

Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο.