Την εκτίμηση ότι κόμματα της αντιπολίτευσης ερμήνευσαν πρόχειρα την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια του μπρίφινγκ. «Το συμπέρασμα που μπορεί να βγει είναι πόσο επικίνδυνοι μπορεί να γίνουν κάποιοι, στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους οίστρου. Και αναφέρομαι σε πολιτικά κόμματα και κάποιους δημοσιολογούντες που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση», είπε στην αρχή της τοποθέτησης του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ σχετικά με την αναφορά του στους δημοσιολογούντες κάποιοι εκτιμούν ότι αναφερόταν στον Αντώνη Σαμαρά.

«Είπε ποτέ ο Πρωθυπουργός ότι το διεθνές δίκαιο μπορούμε να το βγάλουμε στην άκρη; Ποτέ. Είπε ότι δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε για ζητήματα διεθνούς δικαίου», εξήγησε ο κ. Μαρινάκης. «Όταν λες ότι δεν είναι η στιγμή να μιλήσεις για ένα θέμα, υπονοείς ξεκάθαρα ότι στην πρώτη ευκαιρία θα το κάνεις», πρόσθεσε στη συνέχεια κάνοντας λόγο για επικίνδυνους που «προσπαθούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα».

Συνεχίζοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «το πιο φοβερό απ΄ όλα είναι ότι συγκρίνουν την περίπτωση της Βενεζουέλας με την Κύπρο ή με την Ουκρανία» εξηγώντας ότι όσοι το κάνουν αυτό κάνουν κακό στα συμφέροντα της Ελλάδας.

Όπως επισήμανε ο κ. Μαρινάκης, το θέμα της Βενεζουέλας είναι πολύπλοκη υπόθεση ενώ τόνισε ότι δεν μπορεί να συγκρίνονται υποθέσεις εισβολής σε άλλα κράτη -όπως στην Κύπρο ή την Ουκρανία- με την επιχείρηση κατά ενός προσώπου, ενός δικτάτορα.

Κάνοντας εκτενή αναφορά στην απολυταρχική στάση του καθεστώτος Μαδούρο, επανέλαβε ότι είναι μία επικίνδυνη προσέγγιση η σύγκριση των υποθέσεων.

«Η εξωτερική πολιτική υπαγορεύεται από το εθνικό συμφέρον και όχι από ιδεοληψίες. Και οι στρατηγικές συμμαχίες μίας χώρας είναι ύψιστης σημασίας ως προς αυτή την εξυπηρέτηση των εθνικών σκοπών. Χωρίς αυτό να σημαίνει, σε καμία περίπτωση, ότι η Ελλάδα βάζει σε δεύτερη μοίρα το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα σημείωσε ότι περιμένουν να γίνουν γνωστά τα κόμματα ανά την Ευρώπη που είχαν την οποιαδήποτε σχέση, ακόμα και οικονομική, με το καθεστώς Μαδούρο και στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση για τις σχέσεις της κυβέρνησης Τσίπρα με το καθεστώς Μαδούρο, χαρακτηρίζοντας τες «στενότατες» και κάνοντας λόγο για ταξίδια κυβερνητικού στελεχών στη Βενεζουέλα και δηλώσεις στήριξης υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ στο καθεστώς Μαδούρο.

Ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε ότι η Ελλάδα συνυπέγραψε κείμενο της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο για το μέλλον της Βενεζουέλας θα αποφασίσουν οι πολίτες της χώρας ενώ θα υπάρξει και τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και σημείωσε ότι και άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες τοποθετήθηκαν στην ίδια λογική.

«Η κυβέρνηση ασκεί εξωτερική πολιτική σύμφωνα με τα εθνικά συμφέροντα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός είχε μία υπεύθυνη στάση σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο θέμα.