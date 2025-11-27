Για το οξύ πρόβλημα της λειψυδρίας που απειλεί την Αττική μίλησε το βράδυ της Τετάρτης (26/11) ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ξεκαθαρίζοντας πως η απόφαση περί «έκτακτης ανάγκης» δεν αφορά αυξήσεις τιμολογίων ή περιορισμούς για τους πολίτες.

«Η έκτακτη ανάγκη για τη λειψυδρία αφορά επιτάχυνση διαδικασιών για έργα και όχι μέτρα για τους πολίτες ή αύξηση τιμολογίων», τόνισε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Action24.

Τι σημαίνει πρακτικά η απόφαση της ΡΑΑΕΥ

Ο υπουργός εξήγησε ότι η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) να τεθούν Λέρος, Πάτμος και Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν φέρνει αλλαγές στην καθημερινότητα των κατοίκων.

«Δεν σημαίνει έκτακτα μέτρα για τους πολίτες. Σημαίνει ταχύτερη ολοκλήρωση μελετών και έργων. Επιτρέπει στα νησιά να κάνουν παρεμβάσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα προλάβαιναν να ολοκληρώσουν εγκαίρως», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η θετική γνωμοδότηση της Αρχής θα επιτάχυνε κρίσιμα έργα της ΕΥΔΑΠ, τονίζοντας ότι «η απόφαση δεν σχετίζεται καθόλου με τα τιμολόγια».

«Κρίσεις λειψυδρίας ανά 25–30 χρόνια»

Ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι η Αττική αντιμετωπίζει κύκλους λειψυδρίας σχεδόν κάθε 25 με 30 χρόνια.

«Το 1991 είχαμε τη μεγαλύτερη κρίση λειψυδρίας. Το 1926 επί Βενιζέλου έγινε το φράγμα του Μαραθώνα (1929), το 1956 η Υλίκη, το 1979 ο Μόρνος και το 1991 η μελέτη για τον Εύηνο. Κάθε 25–30 χρόνια εμφανίζεται η ανάγκη για μεγάλα έργα υδροδότησης που θωρακίζουν την Αττική για δεκαετίες», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός σημείωσε ότι μέχρι το 2021 οι ταμιευτήρες διέθεταν 1,1 δισ. κυβικά μέτρα νερού.

Ωστόσο, από το 2022 καταγράφεται απώλεια 250 εκατ. κυβικών τον χρόνο, εξαιτίας:

25% μείωσης των βροχοπτώσεων,

αύξησης της εξάτμισης,

και άλλων παραμέτρων της κλιματικής αλλαγής.

«Αν η Ρυθμιστική Αρχή κρίνει ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα, πρέπει να ενεργήσουμε χωρίς καθυστέρηση», τόνισε κλείνοντας.