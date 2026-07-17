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Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, έλαβε χώρα στο Action 24, με εξαιρετικά υψηλούς τόνους σχετικά με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Να ο κύριος Τσουκαλάς, που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα πως θα ανανεωθεί για πέντε χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων», είπε ο κ. Γεωργιάδης, με τον κ. Τσουκαλά να απαντά «θα έπρεπε να είχατε κρυφτεί κανονικά. Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πήγατε κουβά».

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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πετάει καπνογόνα» επειδή παραπέμπονται τέσσερις βουλευτές και όχι 11, με τον υπουργό Υγείας να αντεπιτίθεται: «Στη σύγκρουση Αρείου Πάγου και Κοβέσι με ποιον είστε;», με τον κ. Τσουκαλά να απαντά ότι «δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου και Κοβέσι» και πως «η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη – Δικαιοσύνης».

«Κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος 13.000 ευρώ. Δηλαδή, τρίχες κατσαρές», είπε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: «Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κυρίου Ανδρουλάκη; Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο ο κύριος Ανδρουλάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;». Παράλληλα, απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, είπε «για να ρίξετε τον Μητσοτάκη είστε ξενόδουλοι», ενώ έκανε λόγο για μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων.

«Είναι ο πρώτος θεσμός στον δυτικό κόσμο που διεκδικεί για τον εαυτό του το δικαίωμα στην αυτοανανέωση. Ισχυρίζονται, και δεν γελάνε, ότι είναι οι μοναδικοί στον πλανήτη που μπορούν να ψηφίζουν τον εαυτό τους εσαεί. Ούτε οι Ζουλού», είπε, προσθέτοντας πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη ζημία ύψους 13.000 ευρώ «έχει εγκλωβίσει πολιτικά μια ολόκληρη χώρα». Επίσης, εξέφρασε βεβαιότητα πως και οι τέσσερις βουλευτές θα αθωωθούν.