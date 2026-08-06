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«Η φτήνια τρώει τον παρά» διαλαλεί σιωπηρώς η κυβέρνηση, ως περιφερόμενος ψιλικατζής στις πλατείες των χωριών. Γι αυτό και ο πρωθυπουργός εναντιούται σθεναρώς στην μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα και του φόρου στα καύσιμα. Διότι έτσι πιστεύει ότι το κράτος θα συσσωρεύσει πλούτο, τον όποιον αυτός θα τον διανείμει στους μη έχοντες και ίσως σε κάποιους κατέχοντες.

Οι πολίτες όμως έχουν μια ελαφρώς διαφορετική άποψη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρίας Pulse μόλις το 83% των ερωτηθέντων επιθυμεί να μειωθούν ο ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα που αγοράζει ο καταναλωτής και του ΕΦΚ στα καύσιμα, τα οποία αδηφάγως καταναλώνουν τα αυτοκίνητα των μικρομεσαίων. Και το εξόχως σημαντικό ποσοστό του 10% υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να μειωθούν αυτοί οι δυο φόροι, διότι αφαιρούν από την κοινωνία το άγος της καθημερινότητας. Προφανώς διότι αποτρέπουν τους κοινωνικούς εταίρους από το διάγουν βίον τρυφηλόν και τους ωθεί στην ηθική των Σπαρτιατών.

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Κι έτσι προάγουν την ευρωστία τους, όπως οι Λακεδαιμόνιοι και αποστρέφονται την παραλυτική ζωή των αρχαίων Αθηναίων. «Μηδέν άγαν» όπως έγραψαν στο Μαντείο των Δελφών οι πάνσοφοι (και παμπόνηροι) ιερείς.

Όσο για την επονομαζόμενη «ακρίβεια», αυτή είναι μια στρεβλή ερμηνεία των οικονομικών δεδομένων της χώρας και των κατοίκων της, όπως αυτά αποτυπώνονται στας δέλτους του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Η αλήθεια για την τσέπη των Ελλήνων (θυλάκιον,αρχαιοπρεπώς) θα λάμψει την ημέρα των εκλογών!