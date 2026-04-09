Σε νέα πρόκληση προέβη η Άγκυρα το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, κατηγορώντας την Ελλάδα πως «αγνοεί τα δικαιώματα» της μουσουλμανικής μειονότητας (την οποία χαρακτηρίζει ως «τουρκική») της δυτικής Θράκης με το να μη αναγνωρίζει τους μουφτήδες που εκλέγει.

«Η Ελλάδα επίμονα αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της “τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης”, που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, με το να μη αναγνωρίζει τους μουφτήδες που αυτή εκλέγει» υποστηρίζεται στην ανακοίνωση.

Advertisement

Advertisement

Regarding Greece’s Policies Toward the Muftis of the Turkish Minority in Western Thrace https://t.co/OVheHDg5h3 pic.twitter.com/4JGynptkxV — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 8, 2026

«Η πρόσφατη διαδικασία του καθορισμού ενός “διορισμένου μουφτή” στο Διδυμότειχο υπό το πρόσχημα των “εκλογών” χωρίς να υπάρξει διαβούλευση με τους αντιπροσώπους και τους θεσμούς της “τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης” επιχειρείται τώρα και στη Ροδόπη και την Ξάνθη. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτές τις πρακτικές. Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να εφιστήσουμε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημης μειονότητας στην επικράτειά της. Τονίζουμε ότι ένα τέλος στις καταπιεστικές πρακτικές της Ελλάδας προς τους συμπατριώτες μας θα επηρεάζει θετικά τις διμερείς σχέσεις μας. Καλούμε τις ελληνικές αρχές να αλλάξουν τη λανθασμένη πορεία που επίμονα ακολουθούν σχετικά με την “τουρκική μειονότητα” της Δυτικής Θράκης. Η Τουρκία, τηρώντας τις υποχρεώσεις της, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της “τουρκικής μειονότητας” της Δυτικής Θράκης».