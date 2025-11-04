Να «τινάξει» από τους ώμους του κάθε ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιχείρησε κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

«Στη διάρκεια της θητείας μου, οποιαδήποτε καταγγελία υπήρξε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλον εποπτευόμενο οργανισμό διαβιβάστηκε στα αρμόδια δικαστικά όργανα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουργός, τονίζοντας πως από την πρώτη στιγμή των καθηκόντων του έθεσε πλήρως τον εαυτό του και το υπουργείο στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να διερευνηθούν με απόλυτη διαφάνεια τα ζητήματα που τέθηκαν υπό εξέταση.

Ο Κώστας Τσιάρας, κατά την κατάθεση του, έκανε γνωστό πως θα αποσταλεί σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το action plan προκειμένου, όπως επεσήμανε ο υπουργός, να μην χάσει ο Οργανισμός την πιστοποίηση του και να προχωρήσει σε ένα «καθεστώς απόλυτης διαφάνειας».

Στην πίεση, πάντως, της Μιλένας Αποστολάκη για το «καυτό» ζήτημα της καταβολής των πληρωμών των αγροτών ο Κώστας Τσιάρας εμφανίστηκε χωρίς να έχει κάτι συγκεκριμένο να πει για τις επιδοτήσεις με βουλευτές της αντιπολίτευσης να επισημαίνουν πως πραγματικά υπάρχει κίνδυνος για την καταβολή των επιδοτήσεων.

«Εφόσον εγκριθεί η πρόταση του Action plan 2, κάτι που δεν θα γίνει απόψε αλλά μετά από 3, 4, 5 μέρες, ο σχεδιασμός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώσει μέχρι τέλος του μήνα τη βασική μίσθωση, που είναι 500 με 600 εκατ. ευρώ και αν είναι δυνατόν να πληρώσουμε και τη στήριξη από το Μέτρο 23 που είναι άλλα 178 εκατ. ευρώ», σημείωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Ο αρμόδιος υπουργός στην εξεταστική επιτροπή μίλησε για παθογένειες του συστήματος, παραδεχόμενος πως «δεν υπήρχαν εκτεταμένοι διασταυρωτικοί έλεγχοι» για παράνομες επιδοτήσεις. Κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε στις παραιτήσεις του τέως προέδρου του Οργανισμού, Νίκου Σαλάτα και του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη.

«Ο κ. Σαλάτας ήταν ένας καλός πρόεδρος μέχρι τη στιγμή που δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κι αυτό δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την κυβέρνηση και από μένα για αυτό και ζήτησα την παραίτηση του», σημείωσε για την παραίτηση Σαλάτα. Για τον Ιωάννη Καϊμακάμη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε για έναν «επιστήμονα υψηλού κύρους», ο οποίος παραιτήθηκε, όπως σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας, για λόγους προσωπικής ευθιξίας.

Η Μιλένα Αποστολάκη έριξε τα «βέλη» της προς την πλευρά του υπουργού για την παραίτηση Καϊμακάμη πως «πήρατε έναν part time αντιπρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έπαιρνε 3.000 ευρώ τον μήνα για να είναι μερικής απασχόλησης, γιατί είχε την επιχείρησή του». «Ο κ. Καϊμακάμης ήταν 24 ώρες το 24ωρο πάνω στα προβλήματα του Οργανισμού», απάντησε ο Κώστας Τσιάρας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΝΔ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε τροχιά θεσμικής ανασυγκρότησης»

Σχολιάζοντας την κατάθεση του Κώστα Τσιάρα πηγές της ΝΔ ανέφεραν πως «ένα εντελώς ενισχυμένο πλαίσιο λειτουργίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με έμφαση στη διαφάνεια, την τήρηση των κανόνων και τον έλεγχο των διαδικασιών, όπως δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν φέρνει η κυβέρνηση, σύμφωνα όσα κατέθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από την εξεταστική επιτροπή».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι «γαλάζιες» πηγές τόνιζαν πως «μέσα σε λίγες ημέρες από την τοποθέτησή του, ο Υπουργός μετέβη στις Βρυξέλλες, όπου είχε συνάντηση με τον τότε Επίτροπο, ο οποίος έθεσε δύο κρίσιμα ζητήματα: τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Από τότε ξεκίνησε ένας συνεχής κύκλος επαφών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στελέχη του Οργανισμού, για να υπάρξει πλήρης εικόνα των προβλημάτων.

Η βασική διαπίστωση ήταν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης και ψηφιακής υποδομής. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση του Action Plan, με 45 αρχικά σημεία που στη συνέχεια αυξήθηκαν σε 54 σημεία συμμόρφωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός δεν θα απωλέσει την ευρωπαϊκή πιστοποίησή του.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε υπό συνεχή επιτήρηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να παρακολουθείται βήμα προς βήμα η εφαρμογή των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας ο στόχος ήταν να μην υπάρξει καμία διακινδύνευση των ευρωπαϊκών πόρων που κατευθύνονται στους Έλληνες αγρότες.

Ειδική μνεία έκανε ο Υπουργός στις συναντήσεις του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέτοντας τον εαυτό του και το Υπουργείο πλήρως στη διάθεσή της, προκειμένου να διερευνηθούν με απόλυτη διαφάνεια τα ζητήματα που τέθηκαν υπό εξέταση. Η συνεργασία αυτή ουσιαστικά σηματοδότησε ένα τέλος στην εποχή της καχυποψίας και την αρχή μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που έφτασαν στο Υπουργείο διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη, ενώ δόθηκε εντολή να πραγματοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Για παράδειγμα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός οι έλεγχοι στα οικολογικά σχήματα αποκάλυψαν μεγάλο αριθμό δικαιούχων με πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, και η υπόθεση ήδη βρίσκεται στη Δικαιοσύνη. Αντίστοιχα, όταν εντοπίστηκαν υπερβολικοί αριθμοί στα βιολογικά, αποφασίστηκε άμεση αναστολή των πληρωμών.

Όπως τόνισε ο Υπουργός, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας προβληματικός οργανισμός, γιατί κουβαλούσε παθογένειες της ελληνικής πολιτείας: απουσία κτηματολογίου, ελλιπείς βοσκοτοπικούς χάρτες, ασαφή πλαίσια αρμοδιοτήτων και περιορισμένα εργαλεία ελέγχου.

Σήμερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε τροχιά θεσμικής ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο έχει ανακτήσει την αρμοδιότητα για τους βοσκοτοπικούς χάρτες και αναμένεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας, ώστε να ολοκληρωθεί ένα έργο που καθυστερεί εδώ και χρόνια.

Με λίγα λόγια, η νέα πολιτική ηγεσία επέλεξε να φέρει διαφάνεια, λογοδοσία και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους έντιμους αγρότες, διατηρώντας τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Τσιάρας “άδειασε” Ζαλίδη αλλά τον κρατάει στη θέση του»

Σχολιάζοντας την κατάθεση Τσιάρα στην εξεταστική επιτροπή, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημείωναν πως «στην παραδοχή ότι ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γ. Ζαλίδης συνελήφθη ψευδόμενος ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής προέβη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Τσιάρας.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, επανέλαβε την καταγγελία ότι ο κ. Ζαλίδης ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε έργο του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνας) που δεν πληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που είχε διαψεύσει στην κατάθεσή του ο κ. Ζαλίδης. Ο κ. Τσιάρας επιβεβαίωσε την καταγγελία του Β. Κόκκαλη και πλέον οφείλει να αποπέμψει τον κ. Ζαλίδη από τη θέση του, λόγω της ξεκάθαρης σύγκρουσης συμφερόντων».

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως «παράλληλα, ο κ. Τσιάρας εκθέτει με τις απαντήσεις του όσους αναπαράγουν το κυβερνητικό μύθευμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τις ενισχύσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Αυτό προβλεπόταν σε Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκε επί υπουργίας Καρασμάνη, πριν δηλαδή από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.



Εκθέτει επίσης την κυβέρνηση Μητσοτάκη καθώς προανήγγειλε την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Λιβανού, με βάση την οποία οι νησιώτες μπορούσαν να δηλώσουν βοσκοτόπια στη ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι οι άξιες λόγου μεταβολές στους ιδιωτικούς βοσκότοπους εμφανίζονται μετά το 2019, με αποτέλεσμα μέσα σε δύο χρόνια ο αριθμός των δικαιούχων εθνικού αποθέματος στην Κρήτη με χρήση ιδιωτικών βοσκοτόπων να επταπλασιαστεί και οι ιδιωτικοί βοσκότοποι στην Κρήτη να δεκαπενταπλασιαστούν (εκ των οποίων, αυτοί χωρίς ζώα σχεδόν 50πλασιάστηκαν! ).

Αυτό που δεν είχε το θάρρος να παραδεχθεί ο αρμόδιος υπουργός είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το γεγονός ότι, εδώ και 6,5 χρόνια, το θέμα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης πελαγοδρομεί μεταξύ των Περιφερειών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (μέχρι, προσφάτως, να δοθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας για να ολοκληρωθεί).

Εστίασε μόνο σε γενικολογίες περί «διαχρονικών παθογενειών» του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ είναι φανερό ότι συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις επί των κυβερνήσεων Μητσοτάκη κάλυψαν το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό που επίσης δεν απέφυγε ο κ. Τσιάρας ήταν οι κραυγαλέες αντιφάσεις σε σχέση με τις δύο επιλογές του, τους κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη.

Ο κ. Τσιάρας κάλυψε τον πρόσφατα παραιτηθέντα (από «ευθιξία») αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καϊμακάμη, εκλεκτό μέλος του μητρώου των «αρίστων» της ΝΔ, ο οποίος παραδέχτηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι ήταν “part time” αντιπρόεδρος, λόγω της επαγγελματικής του πολυπραγμοσύνης και ότι η οικογένεια του λάμβανε επιδοτήσεις.

Επίσης, κατά τον κ. Τσιάρα, ο κ. Σαλάτας “ήταν καλός πρόεδρος μέχρι τη στιγμή που δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας”. Ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ζήτησε την παραίτηση του κ. Σαλάτα θέλοντας να καλύψει τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκη. Ωστόσο, ο ίδιος ο κ. Σαλάτας έχει καταγγείλει ότι τον “απέλυσε” ο κ. Μυλωνάκης. Όταν ο κ. Τσιάρας ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, εάν ο κ. Σαλάτας παρεμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απάντησε: «Δεν ήμουν “παρών” να το γνωρίζω, οι μαρτυρίες των υπαλλήλων ήταν πως όποια στοιχεία ζητήθηκαν, δόθηκαν».

Σε ερώτηση για το αν είναι παράλογο να θέλει να ασκήσει τα νόμιμα ο κ. Σαλάτας «εφόσον συκοφαντείται», ο κ. Τσιάρας καυτηρίασε τις δημόσιες απειλές Σαλάτα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση “δεν ήθελε να εκπέμψει ένα τέτοιο μήνυμα”.

Ο κ. Τσιάρας οφείλει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης να απαντήσει ξεκάθαρα: ο “εκλεκτός” του, κ. Σαλάτας παρεμπόδισε ή όχι το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Και είχε δίκιο όταν είπε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης, έχει προβεί στο αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης για την απόσπαση της κας. Τυχεροπούλου; Αλλά και όταν ισχυρίστηκε ότι η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε “επιδημία” και τα φαινόμενα αυτά “μεγεθύνθηκαν” την περίοδο 2022-2023»;».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης»

Από την δική τους πλευρά πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολίαζαν πως «στη σημερινή του κατάθεση, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας επιβεβαίωσε ό,τι πλέον γνωρίζει κάθε αγρότης και κάθε πολίτης αυτής της χώρας: ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης. Η Πολιτεία χρωστά σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στους αγρότες και κτηνοτρόφους, εξαιτίας μιας κυβέρνησης που συνεχίζει να κοροϊδεύει συνειδητά τον αγροτικό κόσμο.

Ο κ. Τσιάρας προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή με το γνωστό γαλάζιο δόγμα για τις “διαχρονικές ευθύνες” που υπάρχουν στον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραλείποντας να απαντήσεις για τις δικές του προσωπικές ευθύνες.

Σε αυτό το πλαίσιο οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως «ο κ. Τσιάρας γνωρίζει καλά ότι σήμερα συμπληρώνεται η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση του Action Plan Plus με βάση την παράταση που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενώ ΟΠΕΚΕΠΕ τελεί υπό επιτήρηση ήδη έναν χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2024. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι ένας υπουργός που για έναν ολόκληρο χρόνο δεν κατάφερε να εφαρμόσει ούτε το αρχικό σχέδιο, θα μπορέσει τώρα να αποκαταστήσει τη ζημιά μέχρι τέλος Νοεμβρίου όπως δεσμεύτηκε;

Στην κατάθεσή του έκανε λόγο για “διαφάνεια” και επιλογές που δεν είχαν στόχο να υπηρετήσουν προσωπικά πολιτικά “ρουσφέτια”, παρά το γεγονός ότι ένας ένας τα μέλη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν παρουσιαστεί στην Επιτροπή αλλά και αυτά που διορίστηκαν από τον ίδιο δηλώνουν ρητά ότι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ γιατί απέκρυψε επί δέκα ολόκληρες ημέρες την παραίτηση του κ. Καϊμακάμη. Δεν θεώρησε ότι η μερική απασχόληση ενός υψηλά αμειβόμενου κυβερνητικού αξιωματούχου συνιστά πρόβλημα καθώς όπως προκλητικά είπε τον έπαιρνε τηλέφωνο τα Σάββατα και ήταν διαθέσιμος. Ενώ θεώρησε απολύτως αποδεκτό τον τρόπο διορισμού του μετά από μια τυχαία συνάντηση τους σε μια αγροτική έκθεση! Και στο τέλος είπε ότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα για την οποία λάμβανε επιδοτήσεις δεν συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, αλλά σημαντική… εμπειρία!

Στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν προχώρησε σε άμεσο έλεγχο των ενεργειών του πρώην Αντιπροέδρου κ. Ζερβού όταν αποκαλύφθησαν οι επισυνδέσεις του από τις οποίες προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις για τέλεση παρανόμων πράξεων ισχυρίστηκε ότι «δεν είχε αρμοδιότητα να ελέγξει» τον αντιπρόεδρο Ζερβό…

Σε ερώτηση γιατί δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες αναστολής της λειτουργίας ΚΥΔ στα οποία αποδεδειγμένα λειτουργούσαν κυκλώματα εξαπάτησης, μέλη των οποίων είναι σήμερα προφυλακισμένα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εκείνο των Γιαννιτσών ο κ. Τσιάρας κατέθεσε ότι η λειτουργία των ΚΥΔ είναι αναγκαία (;) και μετά την πίεση που του ασκήθηκε παρέπεμψε σε μελλοντικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί.

Στο ζήτημα των βιολογικών καλλιεργειών, όπου επί Υπουργίας του κ. Τσιάρα η κατάσταση είναι ντροπιαστική, ο κ. Τσιάρας δεν έδωσε καμία απάντηση για το γεγονός ότι ενώ πάνω από 5.000 πιστοποιητικά βιολογικών καλλιεργειών ανακλήθηκαν, δεν έχει ανακληθεί καμία άδεια φορέα πιστοποίησης.

Εν τω μεταξύ η δήθεν διάθεση για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταρρίπτεται από την υπόθεση της υπαλλήλου Π. Τυχεροπούλου. Ένα αίτημα απόσπασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έμεινε οκτώ μήνες στο συρτάρι του Υπουργού, επειδή, όπως είπε, είχαν επιφυλάξεις τρεις υπηρεσιακοί παράγοντες. Δεν απάντησε όμως γιατί το κράτησε οχτώ μήνες στο συρτάρι του χωρίς καμία ενημέρωση της Εισαγγελίας.

Ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι “παρέλαβε αριθμούς που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα”. Παραδέχθηκε δηλαδή πως επί κυβέρνησης Μητσοτάκη υπήρξαν παραποιημένα στοιχεία για επιδοτήσεις, ζώα και βιολογικά προγράμματα και ενώ δηλώνει ότι ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, τίποτα δεν άλλαξε. Ούτε ένας έλεγχος, ούτε μία παρέμβαση, ούτε μία παραίτηση.

Ο κ. Τσιάρας σε ερώτηση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις πληροφορίες ότι έρχεται νέα δικογραφία που συμπεριλαμβάνει και τον ίδιο και αν σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του, όπως έκαναν τρεις υφυπουργοί της Κυβέρνησης, απέφυγε να απαντήσει».

Καταληκτικά οι πηγές του ΠΑΣΟΚ σχολίαζαν πως «η σημερινή κατάθεση του κ. Τσιάρα αποδεικνύει την ευθύνη της Κυβέρνησης Μητσοτάκη για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ και ο αγροτικός κόσμος θα παρέμενε όμηρος αυτής της Κυβέρνησης».