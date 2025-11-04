Ο «χορός» των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης έχει «ανοίξει» στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή την ώρα καταθέτει ο νυν αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στα ερωτήματα τόσο της συμπολίτευσης όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025

Προηγήθηκε ο υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Τσακίρης, ενώ τα βλέμματα στρέφονται τις επόμενες ημέρες στις καταθέσεις των Λευτέρη Αυγενάκη και Μάκη Βορίδη.

Advertisement
Advertisement
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025

Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, 4 Νοεμβρίου 2025
Μιλένα Αποστολάκη στη HuffPost: H εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαφυγή για κυβέρνηση και Βορίδη με «πατέντα Τεμπών»
Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής ΝΔ, 4 Νοεμβρίου 2025