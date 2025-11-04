Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής "Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παράγωγους της χώρας", Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ο «χορός» των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης έχει «ανοίξει» στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή την ώρα καταθέτει ο νυν αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στα ερωτήματα τόσο της συμπολίτευσης όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025

Προηγήθηκε ο υπηρεσιακός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Τσακίρης, ενώ τα βλέμματα στρέφονται τις επόμενες ημέρες στις καταθέσεις των Λευτέρη Αυγενάκη και Μάκη Βορίδη.

Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, 4 Νοεμβρίου 2025

Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής ΝΔ, 4 Νοεμβρίου 2025