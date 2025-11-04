Λίγες ώρες πριν από την κορύφωση της πολιτικής σύγκρουσης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα σήμερα προσέρχεται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, αύριο ο Λευτέρης Αυγενάκης και την Παρασκευή ο Μάκης Βορίδης, η Μιλένα Αποστολάκη μιλάει «έξω από τα δόντια» στη HuffPost, απαντώντας στις ερωτήσεις της Έμης Λιβανίου.

Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι διασφαλίζει την «αμνήστευση Βορίδη» και κάνει λόγο για« αποπνικτική ατμόσφαιρα της ατιμωρησίας, αυτό το χάσμα εμπιστοσύνης, το οποίο θα το πληρώσει η κυβέρνηση κάποια στιγμή γιατί οδηγεί στην ηθική της απονομιμοποίηση».

Επιλέγοντας σκληρές λέξεις, αλλά με την ακρίβεια που διακρίνει τον λόγο της από την στιγμή που μπήκε στον στίβο της πολιτικής, η Μιλένα Αποστολάκη εξηγεί το σκεπτικό πίσω από την επίμονη ερώτησή της «ποιός είναι ο Μάκης;» που έγινε viral, καθώς το συγκεκριμένο βίντεο από την εξεταστική επιτροπή έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

…αυτό διευρύνει αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα της ατιμωρησίας, αυτό το χάσμα εμπιστοσύνης, το οποίο θα το πληρώσει η κυβέρνηση κάποια στιγμή, γιατί οδηγεί στην ηθική της απονομιμοποίηση. Η εξεταστική ήταν μια διαφυγή, ακριβώς με το ίδιο pattern που ακολούθησε και στην υπόθεση των Τεμπών. Αυτό ήταν η εξεταστική και τότε.

Γιατί όχι συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και γιατί «όχι» στον Μητσοτάκη;

Στο ερώτημα για τις δημοσκοπήσεις και τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ που δεν αρκούν μέχρι στιγμής για να πλησιάσει τη ΝΔ, η κυρία Αποστολάκη απαντά με το επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική για τους πολίτες – ψηφοφόρους:

Σε ένα πρόσφατο εύρημα μεγάλης σημασίας, στο ερώτημα Μητσοτάκης ή χάος, προηγείται το χάος!

«Ανεξάρτητα από το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, στο ερώτημα ποιο είναι το κόμμα εκείνο που θα μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική λύση για τη χώρα, δεν υπάρχει άλλο εκτός από το ΠΑΣΟΚ. Θα δείτε στις απαντήσεις των δημοσκοπήσεων. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι υποδοχείς αγανάκτησης, οργής. Όμως, άλλα κυβερνητικά κόμματα με εναλλακτικό πρόγραμμα και σχέδιο για τη χώρα, δεν υπάρχουν» και συμπληρώνει: «Οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο και το “όλοι” αφορά εμένα, αφορά συναδέλφους μου, αφορά τον πρόεδρο, αφορά τους πάντες».

«Σε ένα πρόσφατο εύρημα μεγάλης σημασίας, στο ερώτημα Μητσοτάκης ή χάος, προηγείται το χάος! Κατά συνέπεια, σε μια συνθήκη αυξανόμενης απονομιμοποίησης, ηθικής και πολιτικής του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, το μόνο που με απασχολεί είναι το πώς σε αυτή την τόσο ηχηρή και ώριμη πλειοψηφία που ζητάει πολιτική αλλαγή θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να δώσει μία διέξοδο».

Είναι εχθρός ο Τσίπρας για το ΠΑΣΟΚ;

«Γενικώς εγώ δεν έχω εχθρούς. Έχω αντιπάλους. Μ αρέσει περισσότερο η λέξη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το μόνο που δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι να φοβάται. Έχει πολλά πράγματα δικά του, με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί. Και σας διαβεβαιώνω ότι, αν ασχοληθεί με αυτά και έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε, δεν έχει να ασχοληθεί με κανέναν άλλο…Είναι πολύ νωπές οι μνήμες από τη θητεία του κ. Τσίπρα ως πρωθυπουργού και ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έχει ακούσει κανέναν στη χώρα μας μια αυτοκριτική από τον κύριο Τσίπρα».