Η καταγγελία περί αποκλεισμού «πραγματικών» εκπροσώπων των εργαζομένων από την διαδικασία της ακρόασης φορέων, γεγονός που οδήγησε το ΚΚΕ και την Νέα Αριστερά να αποχωρήσουν από την σημερινή συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας, «σημάδεψε» την συζήτηση του νομοσχεδίου Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η Νίκη Κεραμέως υποστήριξε, απέναντι στις έντονες επικρίσεις της αντιπολίτευσης, πως «οι φορείς καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων υπό την ομπρέλα της ΓΣΕΕ, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει». Η αρμόδια υπουργός παρατήρησε πως είναι η πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση που «υπάρχει συμφωνία με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, την οποία χαιρετίζει όλη η Ευρώπη αλλά και η ελληνική κοινωνία», σχολιάζοντας, παράλληλα, με νόημα πως «ο κοινωνικός διάλογος φαίνεται πιο εύκολος από τον πολιτικό».

Ο Χρήστος Κατσώτης, από την πλευρά του ΚΚΕ, τόνισε πως το κόμμα του δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει μια «συνεδρίαση – φιάσκο», στην οποία βρίσκονται οι κοινωνικοί εταίροι «για να συμφωνήσουν ότι θα τσακίζονται οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων». Σε αυτό το πλαίσιο κατήγγειλε πως το υπουργείο απέκλεισε εργατικές οργανώσεις και έκανε γνωστό πως το ΚΚΕ αποχωρεί από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Στην ίδια συχνότητα εξέπεμψε και η Θεανώ Φωτίου από την Νέα Αριστερά, το κόμμα της οποίας αποχώρησε και αυτό από την συνεδρίαση, καταγγέλλοντας ετεροβαρή πρόσκληση στις εργοδοτικές οργανώσεις έναντι των εργαζομένων με ευθύνη της αρμόδιας υπουργού Νίκης Κεραμέως.

Σκληρή κριτική άσκησαν τόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος. Ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε πως η αντιπολίτευση κατέθεσε προτάσεις για την παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων στη σημερινή συνεδρίαση, οι οποίες απορρίφθηκαν, ενώ για ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομοσχέδιο στο οποίο, ωστόσο, θα τοποθετηθούν λιγοστοί φορείς έκανε λόγο, από την δική του πλευρά, ο Γιώργος Γαβρήλος.

Θετικοί οι φορείς

Από την πλευρά των φορέων ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος μίλησε για μια καλή συμφωνία που μπορεί να βοηθήσει στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Για «πραγματική τομή» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος μιλώντας για «ένα σπουδαίο βήμα κοινωνικής συνεννόησης», ενώ ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαδάς επεσήμανε πως η κοινωνική συμφωνία είναι προϊόν ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου.