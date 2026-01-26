Τετ α τετ τα είπαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Όλγα Κεφαλογιάννη μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου και λίγα εικοσιτετράωρα μετά το σάλο που προκάλεσε η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την επιμέλεια παιδιών, χρήση της οποίας -όπως παραδέχθηκε δημόσια- έκανε η Υπουργός Τουρισμού.

Για την ώρα είναι άγνωστο τι ειπώθηκε μεταξύ τους ενώ πηγές του Μεγάρου Μαξίμου αναφέρουν ότι ήταν μία ολιγόλεπτη συνάντηση, κάτι που -όπως υποστήριξαν- συνηθίζει να κάνει ο Πρωθυπουργός με υπουργούς μετά από υπουργικά συμβούλια.

Η εμπλοκή της Όλγας Κεφαλογιάννη στη συγκεκριμένη ρύθμιση -πολλοί τη χαρακτήρισαν «φωτογραφική»- φαίνεται να έχει προκαλέσει ενόχληση εντός της κυβέρνησης καθώς δόθηκε αφορμή για νέα επίθεση από την αντιπολίτευση αλλά και για αρνητικά σχόλια από μέρος της κοινωνίας, κρίνοντας από τα όσα γράφτηκαν τις προηγούμενες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.