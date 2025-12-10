Συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη είχε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρώτη της επίσκεψη γνωριμίας στο υπουργείο, με θέματα συζήτησης την πάταξη της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και η βίζα.

Η ατζέντα των συζητήσεων με την πρέσβη των ΗΠΑ παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου, περιελάμβανε την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στους προαναφερόμενους τομείς.

Advertisement

Advertisement

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που υπάρχει παραδοσιακά ανάμεσα στις Υπηρεσίες των δύο χωρών, σε θέματα τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και στα θέματα προστασίας των συνόρων της χώρας μας, που, όπως τόνισε για άλλη μια φορά, είναι και ευρωπαϊκά.

Επί τάπητος τέθηκε και το ζήτημα της προετοιμασίας, από κοινού με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε, για την υλοποίηση του Visa Waiver Program (δηλαδή το πρόγραμμα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών που επιτρέπει σε υπηκόους συγκεκριμένων χωρών να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για τουρισμό, επαγγελματικούς λόγους ή κατά τη διάρκεια διελεύσεως, για διάστημα έως και 90 ημερών χωρίς να απαιτείται βίζα).

Ειδικά για το θέμα αυτό, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, η κυρία Γκίλφοιλ υπογράμμισε τη σημασία που δίνει και ο ίδιος ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για όλους όσοι θέλουν να πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής ή για επαγγελματικούς λόγους στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για θέματα εγκληματικότητας, σημείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο σημειώνοντας ότι η χώρα έχει χαμηλή εγκληματικότητα και συνεργάζεται στενά με τις αμερικανικές Αρχές για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Από την πλευρά της, η πρέσβης των ΗΠΑ ευχαρίστησε θερμά, τόσο τον υπουργό, όσο και τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, για τις υπηρεσίες Ασφάλειας που παρέχει η Ελληνική Αστυνομία, και εξέφρασε την πεποίθησή της για τη συνέχιση της καλής συνεργασίας των δύο χωρών. Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που υπάρχει για πιθανές επενδύσεις από αμερικανικές εταιρείες που ειδικεύονται σε θέματα ασφάλειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα και ανώτατοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.