Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην Αθήνα βρέθηκε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντολφ Τζουλιάνι, πρώην στενός συνεργάτης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Προς τιμήν του, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, διοργάνωσε δείπνο στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανάρτησή της, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 82ων γενεθλίων του Τζουλιάνι. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Advertisement

Advertisement

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δημοσίευσε φωτογραφίες από το δείπνο, γράφοντας : «Ήταν τιμή να παραθέσω γιορτή για τον αγαπητό μου φίλο δήμαρχο Rudy Giuliani στο Jefferson House χθες το βράδυ, με την ευκαιρία των 82ων γενεθλίων του. Ο Rudy δεν είναι απλώς ένας εξαιρετικός φίλος για τον @POTUS. Επίσης, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Αμερικής για την ακλόνητη ηγεσία του μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Εύχομαι στον δήμαρχο καλή υγεία, ευτυχία και πολλά χαρούμενα χρόνια μπροστά!»

It was a privilege to host a celebration for my dear friend Mayor Rudy Giuliani at Jefferson House last night on the occasion of his 82nd birthday. Rudy is not just a great friend to @POTUS. He also holds a special place in America’s heart for his unwavering leadership following… pic.twitter.com/Jurpp4QnVd May 29, 2026

Όπως γνωστοποίησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσα από άλλη ανάρτηση της, μαζί με τον Ρούντολφ Τζουλιάνι επισκέφθηκαν τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου είχαν συναντήσεις με την αντιπρόεδρο Ιλιάνα Λότοβα, την υπουργό Ενέργειας Ίβα Πέτροβα, καθώς και με άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Κατά τη διάρκεια των επαφών τους συζήτησαν προοπτικές και δυνατότητες για την ενίσχυση και προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου Αερίου.

I was honored to travel to Sofia, Bulgaria this week joined by my friend Mayor Rudy Giuliani to meet President Iliana Iotova, Energy Minister Iva Petrova, and other Bulgarian leaders. We discussed opportunities for advancing our shared energy priorities. Under @POTUS' leadership,… pic.twitter.com/Vvi0bjGi8A — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 29, 2026

Συγκεκριμένα, ανέφερε : « «Είχα την τιμή να ταξιδέψω στη Σόφια της Βουλγαρίας αυτή την εβδομάδα, συνοδευόμενος από τον φίλο μου, τον δήμαρχο Rudy Giuliani, για να συναντήσω την πρόεδρο Iliana Iotova, την υπουργό Ενέργειας, Iva Petrova, και άλλους Βούλγαρους ηγέτες. Συζητήσαμε ευκαιρίες για την προώθηση των κοινών μας προτεραιοτήτων στον ενεργειακό τομέα. Κάτω από την ηγεσία του @POTUS, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και άλλους εταίρους της περιοχής για να προωθήσουν ένα κοινό όραμα για την ενεργειακή ασφάλεια κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου Αερίου», αναφέρει σε ανάρτησή της.»





