Στην Αθήνα βρέθηκε ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ρούντολφ Τζουλιάνι, πρώην στενός συνεργάτης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Προς τιμήν του, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, διοργάνωσε δείπνο στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.
Σύμφωνα με ανάρτησή της, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 82ων γενεθλίων του Τζουλιάνι. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δημοσίευσε φωτογραφίες από το δείπνο, γράφοντας : «Ήταν τιμή να παραθέσω γιορτή για τον αγαπητό μου φίλο δήμαρχο Rudy Giuliani στο Jefferson House χθες το βράδυ, με την ευκαιρία των 82ων γενεθλίων του. Ο Rudy δεν είναι απλώς ένας εξαιρετικός φίλος για τον @POTUS. Επίσης, κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Αμερικής για την ακλόνητη ηγεσία του μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Εύχομαι στον δήμαρχο καλή υγεία, ευτυχία και πολλά χαρούμενα χρόνια μπροστά!»
Όπως γνωστοποίησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσα από άλλη ανάρτηση της, μαζί με τον Ρούντολφ Τζουλιάνι επισκέφθηκαν τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου είχαν συναντήσεις με την αντιπρόεδρο Ιλιάνα Λότοβα, την υπουργό Ενέργειας Ίβα Πέτροβα, καθώς και με άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Κατά τη διάρκεια των επαφών τους συζήτησαν προοπτικές και δυνατότητες για την ενίσχυση και προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου Αερίου.
Συγκεκριμένα, ανέφερε : « «Είχα την τιμή να ταξιδέψω στη Σόφια της Βουλγαρίας αυτή την εβδομάδα, συνοδευόμενος από τον φίλο μου, τον δήμαρχο Rudy Giuliani, για να συναντήσω την πρόεδρο Iliana Iotova, την υπουργό Ενέργειας, Iva Petrova, και άλλους Βούλγαρους ηγέτες. Συζητήσαμε ευκαιρίες για την προώθηση των κοινών μας προτεραιοτήτων στον ενεργειακό τομέα. Κάτω από την ηγεσία του @POTUS, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και άλλους εταίρους της περιοχής για να προωθήσουν ένα κοινό όραμα για την ενεργειακή ασφάλεια κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου Αερίου», αναφέρει σε ανάρτησή της.»