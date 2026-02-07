Το μήνυμα και τις «κόκκινες γραμμές» του Κινήματος Δημοκρατίας περιέγραψε ο Στέφανος Κασσελάκης λίγη ώρα πριν ανοίξουν οι εργασίες του έκτακτου συνεδρίου του κόμματος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή. Φιλοξενούμενος στο «Δέκα με τόνο» του ERTnews ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως ένα από τα βασικά κριτήρια για οποιαδήποτε συνεργασία είναι η αξιοπιστία του άλλου κόμματος ή του πολιτικού αρχηγού, υπογραμμίζοντας πως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα για το Κίνημα Δημοκρατίας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, επισημαίνοντας πως «πρέπει να έχεις πολιτικές θέσεις», προανήγγειλε πως μέσα από την ομιλία του στο συνέδριο θα παρουσιάσει «μερικές “κόκκινες γραμμές” για οποιαδήποτε μελλοντική, δεν είναι αναγκαστικά συνεργασία, είναι συμφωνία», τονίζοντας, παράλληλα, πως «είμαστε το πιο φιλοευρωπαϊκό κόμμα». Μιλώντας, μάλιστα για το συνέδριο που του Κινήματος Δημοκρατίας που αρχίζει σχολίασε με έμμεσο αλλά αιχμηρό τρόπο πως δεν θα υπάρχουν αλγόριθμοι και εσωτερικοί μηχανισμοί, αλλά θα είναι όλα τα μέλη ισότιμα.

Advertisement

Advertisement

«Το οικονομικό πρόγραμμα η προμετωπίδα της καμπάνιας μας»

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δήλωσε πως στην ομιλία του «θα παρουσιάσω το οικονομικό πρόγραμμα που θα είναι η προμετωπίδα της προεκλογικής μας καμπάνιας», ενώ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την πολιτική τοποθέτηση του Κινήματος Δημοκρατίας τόνισε πως «η εισήγηση μου θα είναι να ανήκει στο προοδευτικό κέντρο, από εκεί και πέρα πολιτευόμαστε με τις αξίες της Αριστεράς, δεν κρυβόμαστε για αυτό, τιμούμε την ελληνική Αριστερά αλλά άλλο ελληνική Αριστερά και άλλο τα σταλινικά έκτροπα που έχουν γίνει στον χώρο της Αριστεράς».

Για τις συνεργασίες

Σε αυτή την συνθήκη ο Στέφανος Κασσελάκης, όταν του τέθηκε το ερώτημα αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Μαρία Καρυστιανού απάντησε χαρακτηριστικά πως «δεν νομίζω ότι η κ. Καρυστιανού ανήκει στον χώρο της Αριστεράς». Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας εξήγησε πως «νομίζω τα σχόλια τα οποία έχουν ειπωθεί περί αμβλώσεων και εισβολέων, όχι μόνο δεν μας εκφράζουν, τα καταδικάζουμε, διότι αυτές οι μάνες και τα παιδάκια τους που από απελπισία διασχίζουν τη θάλασσα, προφανώς θα έπρεπε να υπήρχαν δομές ασφαλείς σε αυτές τις χώρες, από τις οποίες αρχίζουν την πορεία τους και όχι να καταλήγουν να πνίγονται σε ελληνικά ύδατα. Αλλά από κει και πέρα είναι ανθρώπινες ψυχές και δεν είναι εισβολείς. Το ίδιο ισχύει και για το δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της» και κατέληξε λέγοντας πως «το ίδιο ισχύει για όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα για εμάς είναι “κόκκινες γραμμές”».

Για την υπόθεση Παναγόπουλου

Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα και την υπόθεση Παναγόπουλου ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε πως είναι πραγματικά λυπηρό ότι υπάρχει μια τέτοια υπόθεση που έχει βγει στο προσκήνιο, τονίζοντας, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν ξαφνιάστηκε, ενώ αναρωτήθηκε εάν πιστεύει κάποιος ότι δεν υπάρχει σπατάλη και διαφθορά όπου υπάρχουν κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια και ειδικά όταν έχουν υπάρξει κομματικοί στρατοί στον συνδικαλισμό.

«Ο συνδικαλισμός είναι πυλώνας δημοκρατίας, πρέπει να κάνει τη δουλειά του, να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και τα αιτήματά τους και όχι να είναι κομματικοί στρατοί. Χρειαζόμαστε ενιαία ψηφοδέλτια στον συνδικαλισμό. Να εκπροσωπούν όλους τους εργαζόμενους και όχι να δημιουργούν κομματικές εξαρτήσεις», είπε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, αναφέροντας, παράλληλα, πως η κομματικοποίηση είναι η αρχή του κακού σε όλα και ότι αποτελεί γάγγραινα για τη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα ο Στέφανος Κασσελάκης σε σχέση με την άρση μονιμότητας στο Δημόσιο τομέα επεσήμανε ότι δεν έχει κομματικές αγκυλώσεις, αλλά ότι υπάρχει λόγος που υπάρχει η μονιμότητα στο Σύνταγμα.