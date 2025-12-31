Μήνυμα για το νέο έτος έστειλε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, υπογραμμίζοντας πως «το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι. Που θα μιλήσουμε καθαρά».

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνοδευόταν από φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ και τη σκυλίτσα τους Φάρλι, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τόνισε πως για το 2026 «σας εύχομαι υγεία, δύναμη και αγάπη. Και σας υπόσχομαι κάτι απλό, αλλά πολύ σημαντικό: να συνεχίσω να λέω την αλήθεια, ακόμα κι όταν δεν βολεύει. Καλή χρονιά!».

«Μπαίνουμε στο νέο έτος μαζί με όσα έχουν πραγματική αξία.

Τους ανθρώπους μας. Την αλήθεια. Την αξιοπρέπεια. Την αλληλεγγύη. Την αγάπη.

Η χρονιά που έρχεται θα έχει δυσκολίες.

Αλλά όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμβιβάζονται με το άδικο, που δεν βολεύονται με το ‘έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα’, υπάρχει ελπίδα.

Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι. Που θα μιλήσουμε καθαρά.

Που θα διεκδικήσουμε μια ζωή με ασφάλεια, δικαιοσύνη και προοπτική. Για όλους.

Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και αγάπη.

Και σας υπόσχομαι κάτι απλό, αλλά πολύ σημαντικό: να συνεχίσω να λέω την αλήθεια, ακόμα κι όταν δεν βολεύει.

Καλή χρονιά!».

Η ανάρτηση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας:

