Αλλαγές σημειώνονται στο κεντρικό επιτελείο του Κινήματος Δημοκρατίας, καθώς η Ραλλία Χρηστίδου αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύντριας στο Γραφείο του προέδρου, Στέφανου Κασσελάκη.

Η κ. Χρηστίδου διαδέχεται τον Μανώλη Καπνισάκη, ο οποίος είχε παραιτηθεί πριν από περίπου ενάμιση μήνα, χωρίς επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ Κασσελάκη και Καπνισάκη παραμένουν άριστες, ενώ η αποχώρηση του τελευταίου αποδόθηκε σε προσωπικούς λόγους και αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Ραλλία Χρηστίδου είναι βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών από το 2019 και είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα επεισοδιακά γεγονότα του «συνεδρίου» στο Γκάζι.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα Δημοκρατίας σημειώνει ότι η κ. Χρηστίδου «εργάστηκε από νεαρή ηλικία στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η καλλιτεχνική της πορεία διακρίνεται για συνέπεια, εργατικότητα, ακεραιότητα και δημιουργική πολυμορφία, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα μέσα από συνεργασίες και επιτυχίες που την καθιέρωσαν στο ευρύ κοινό».

Ο πρόεδρος του Κινήματος, Στέφανος Κασσελάκης, την καλωσορίζει στο νέο της ρόλο, υπογραμμίζοντας «την ανάγκη για ανθρώπους που συνδυάζουν γνώση, εντιμότητα και γνήσιο ενδιαφέρον για το δημόσιο συμφέρον».