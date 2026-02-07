Με άρωμα Ευρώπης ξεκίνησαν οι εργασίες του Έκτακτου Συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελακη. Της ομιλίας του προηγήθηκε χαιρετισμός- μέσω βίντεο- του νέου πρωθυπουργού της Ολλανδιας Ρομπ Γετεν. Ο συνομήλικος του Στέφανου Κασσελάκη πολιτικός, είχε προγραμματίσει να έρθει στην Αθήνα όμως οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους του για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης δεν επέτρεψαν το ταξίδι.

«Οπως έδειξε και το κόμμα μου είναι δυνατό με θετική καμπάνια να κερδίζεις στις εκλογές νικώντας τον λαϊκισμό και την Ακροδεξιά. Οι Ευρωπαίοι αξίζουμε ένα καλύτερο μέλλον», είπε ο νικητής των εκλογών στην Ολλανδία.

Μετά τον χαιρετισμό του Γετεν ανέβηκε στο βήμα ο Γραμματέας των Ευρωπαίων Δημοκρατών, ευρωβουλευτής Σαντρο Γκοζι ο οποιος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα μαζί με το επιτελείο του.

Παρακολουθήστε live τις εργασίες του Συνεδρίου:

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI