Την Πόπη Σεμερτζίδου με την περίφημη Ferrari και τον επονομαζόμενο «Χασάπη» τρολάρει με βιντεάκι στο TikTok ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Πλέον, έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο «απελπισίας» που δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω πέρα από το να δοκιμάσω κι εγώ την τύχη μου σαν την Πόπη με τη Φεράρι και τον «χασάπη». Να κερδίσω κάποιο τζόκερ, κάποιο ξυστό, κάποιο λόττο μπας και μπορώ κι εγώ να πάω να αγοράσω καμία Φεράρι», λέει μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης και ξύνει χωρίς αποτέλεσμα δύο σκρατς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέφανος Κασσελάκης

«Παιδιά η πολιτική είναι πολύ ακριβό σπορ. Είναι πολλά τα χρήματα, πολλά τα «μαύρα» χρήματα, οι «σακούλες. Εγώ, ο κακομοίρης που έδωσα «άσπρα» χρήματα, δουλεμένα έξω έχω βρει τον μπελά μου με την ελληνική δικαιοσύνη. Πλέον, έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο «απελπισίας» που δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω πέρα από το να δοκιμάσω κι εγώ την τύχη μου σαν την Πόπη με τη Φεράρι και τον «χασάπη». Να κερδίσω κάποιο τζόκερ, κάποιο ξυστό, κάποιο λόττο μπας και μπορώ κι εγώ να πάω να αγοράσω καμία Φεράρι. Πήρα λοιπόν 2 σκρατς. Δεν μου λες, το διέλυσα αυτό. Βρες του μαύρο «7» σε οποιαδήποτε σειρά και κερδίστε το αντίστοιχο ποσό. Βρείτε το χρυσό «7» και διπλασιάστε τα κέρδη της σειράς. Δεν έχω βρει «7» μέχρι στιγμής. Ωπ! Βρήκα ένα μαύρο «7»! Άρα έχω ένα μαύρο «7» και κερδίζω το αντίστοιχο ποσό. Κέρδισα 2 ευρώ. Δηλαδή πρέπει να παίξω κι άλλο τώρα, κατάλαβες; Πάμε στο άλλο εδώ. Τίποτα, τζίφος. Κανένα 7 εδώ. Να παίξω κι άλλο; Πάμε. Πάω σε άλλη τοποθεσία να δοκιμάσω την τύχη μου μπας κι έχω λίγη παραπάνω. Τζίφος, τίποτα! Δώστε μου και εμένα λίγο από την «τύχη» που είχαν αυτοί. Γιατί ρε παιδί μου; Γιατί τέτοια γκαντεμιά; Γιατί να μην είμαι και εγώ στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας;».

