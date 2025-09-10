Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ και τα όσα είπε την επομένη στην Συνέντευξη Τύπου, έχουν βάλει στο τραπέζι πολλά σενάρια για το πού και με ποιό τρόπο ταξιδεύει το καράβι της Ελλάδας. Θα βρεί λιμάνι; Θα μείνει μεσοπέλαγα; Ή θα τσακιστεί στα βράχια; Με λίγα λόγια θα δούμε μπροστά μας σταθερότητα και ανάκαμψη; Θα βρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάπου στη μέση της διαδρομής για τις κάλπες, τη δυνατότητα να ελέγξει τη φθορά της; Ή βαδίζουμε προς την πολιτική αποσταθεροποίηση;

Υπενθυμίζω και τα όσα είχα αναρτήσει το Σάββατο, πριν τις πρωθυπουργική εμφάνιση στη ΔΕΘ. Ένα σχέδιο ομιλίας που μου έδωσε η Τεχνιτή Νοημοσύνη, όπου τον συμβούλευε για «πιασάρικες» ατάκες, χρήσιμες για τα social media, αλλά και με εξαγγελλίες που όφειλε να κάνει με συγκεκριμένα τεκμηριωμένα προγράμματα, για να καταλαγιάσει την εντεινόμενη δυσαρέσκεια/οργή των πολιτών.

Παραθέτω τρία σενάρια για την πορεία της χώρας μέχρι το 2027. Τα έδωσα και στην Τεχνική Νοημοσύνη για να τα αξιολογήσει με ποσοστά πιθανοτήτων.

Αισιόδοξο (Σταθερότητα & Ανάκαμψη) – Πιθανότητα 30%

Οικονομία: Οι φοροελαφρύνσεις αποδίδουν, η ανάπτυξη 2–3% ετησίως συνεχίζεται, και η Ελλάδα βελτιώνει την επενδυτική της εικόνα.

Κοινωνία: Η στέγαση νέων και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς πείθουν κρίσιμες ομάδες. Η ακρίβεια υποχωρεί λόγω ενεργειακής ομαλοποίησης.

Πολιτική: Ο Μητσοτάκης ενισχύει την εικόνα «μεταρρυθμιστή πρωθυπουργού», κερδίζει πολιτικό χρόνο και πάει το 2027 με ρεαλιστικές πιθανότητες για τρίτη θητεία.

Ουδέτερο (Ελεγχόμενη φθορά) – Πιθανότητα 45%

Οικονομία: Τα μέτρα έχουν περιορισμένο αποτέλεσμα. Η ανάπτυξη κινείται γύρω στο 1,5–2%, η ακρίβεια παραμένει αλλά όχι εκρηκτική.

Κοινωνία: Οι πολίτες αισθάνονται μικρή βελτίωση, αλλά παραμένει η γκρίνια για χαμηλούς μισθούς. Η νεολαία δυσπιστεί για την εφαρμογή στεγαστικών προγραμμάτων.

Πολιτική: Η ΝΔ χάνει σταθερά ποσοστά, αλλά παραμένει πρώτη δύναμη. Αντιπολίτευση δεν πείθει ως εναλλακτική. Το 2027 πάμε σε εκλογές με αβέβαιο αποτέλεσμα και πιθανή ανάγκη συνεργασίας.

Κρίσης (Πολιτική αποσταθεροποίηση) – Πιθανότητα 25%

Οικονομία: Η ακρίβεια επιμένει, τα έσοδα δεν επαρκούν για τις παροχές, και οι αγορές πιέζουν για δημοσιονομική πειθαρχία.

Κοινωνία: Μαζικές διαδηλώσεις, επιδείνωση κλίματος λόγω Τεμπών/διαφθοράς, νέα σκάνδαλα ή φυσικές καταστροφές φθείρουν περαιτέρω την κυβέρνηση.

Πολιτική: Η δημοτικότητα του Μητσοτάκη διατηρείται ή πέφτει κάτω από 20%, η ΝΔ χάνει την πρωτιά, δηλαδή την αυτοδυναμία και οδηγείται σε κυβερνητική συνεργασία. Κάτι το οποίο δεν απέκλεισε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, παραπέμποντας στη «βούληση του ελληνικού λαού». Άρα εφικτά και τα σενάρια για πολιτική αλλαγή το 2027 ή ακόμα και πιέσεις για εκλογές νωρίτερα.

Συμπερασματικά μπορεί κάποιος να πει ότι:

Το ουδέτερο σενάριο μοιάζει πιο πιθανό: σταδιακή φθορά χωρίς πλήρη κατάρρευση.

Το αισιόδοξο απαιτεί αποκλιμάκωση της ακρίβειας και επιτυχή υλοποίηση μέτρων.

Το σενάριο της κρίσης θα πυροδοτηθεί αν η ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα μείνει ανεξέλεγκτη, αν εξακολουθεί η έντονη δυσαρέσκεια για το Κράτος Δικαίου, για Υγειά και Παιδειά, για διαφθορά/σκάμδαλα ή υπάρξουν μεγάλα πολιτικά/κοινωνικά σοκ.