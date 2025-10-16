Ο θερμός χαιρετισμός και τα εγκάρδια χαμόγελα μεταξύ Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Παλαιά Βουλή προς τιμή της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, προκάλεσαν πολλά σχόλια, τόσο μεταξύ των παρισταμένων –στην πλειοψηφία τους στελεχών της ΝΔ- όσο και σε πολιτικά γραφεία.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί ήταν προγραμματισμένο να συναντηθούν την προηγούμενη εβδομάδα, στην παρουσίαση του βιβλίου που επιμελήθηκε ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ, Ευρυπίδης Στυλιανίδης. Όμως ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε επιδεικτικά να απουσιάσει όταν ενημερώθηκε ότι θα μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ ο Κώστας Καραμανλής είχε μία τυπική χειραψία με τον πρωθυπουργό.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Και όλα αυτά εν μέσω έντονης φημολογίας για πρόθεση του Αντώνη Σαμαρά να δημιουργήσει νέο κόμμα. Όλα δείχνουν ότι έχουν γκρεμιστεί όλες οι «γέφυρες» με το Μέγαρο Μαξίμου και μένει να φανεί αν τελικά ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε μία κίνηση που είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει ζημιά στη ΝΔ.

Κριτικά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική στέκεται και ο Κώστας Καραμανλής. Η αναφορά του για χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και για τον κίνδυνο κρίσης μεγάλου μεγέθους χωρίς εμπιστοσύνη στους θεσμούς, μάλλον έκανε να αισθανθούν άβολα τα κυβερνητικά στελέχη που παρέστησαν στην εκδήλωση.

Μεταξύ αυτών που έδωσαν το «παρών» στην Παλαιά Βουλή ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, οι βουλευτές Γιώργος Βλάχος, Θεόδωρος Καράογλου, Μίλτος Χρυσομάλλης, Ζωή Ράπτη, Μαρία Συρεγγέλα αλλά και ο Λευτέρης Αυγενάκης που στη φωτογραφία που δημοσιεύει το zougla.gr παρακολουθεί τον θερμό χαιρετισμό των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Τα “καρφιά” Καραμανλή

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Καραμανλής, τόνισε στην ομιλία του ότι «η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση».

Και πρόσθεσε: «Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας».

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι «Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις».

Το σχόλιο κυβερνητικών στελεχών

“Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες” αναφέρεται σε σχόλιο από κυβερνητικά στελέχη για τη δημόσια παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό.

Το λακωνικό σχόλιο δεν μπαίνει, ωστόσο, στην ουσία των επισημάνσεων Καραμανλή, που ηχούν ως “καμπανάκια” (και για την κυβέρνηση).