Tο πλουσιότερο μέλος της Βουλής είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης (εξελέγη με την Ελληνική Λύση, καθώς δήλωσε στο Πόθεν Εσχες πάνω από 18 εκατ. για επιχειρηματική δραστηριότητα ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis.

Στη δήλωση του 2024 ο κ. Σαράκης εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, υπενθυμίζουμε, είχε πει στη Βουλή ότι ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είχε λάβει το ποσό των 30 εκατ. ευρώ, με τον ίδιο να απαντά τότε: «Η αμοιβή που έλαβα για τις νομικές μου υπηρεσίες για την πολύκροτη υπόθεση Novartis είναι εκείνη και αντιστοιχεί στο ύψος της αποζημίωσης που έλαβε η αμερικανική κυβέρνηση από την πολυεθνική εταιρεία Novartis για αθέμιτες πρακτικές. Θα πρέπει να γνωρίζουν και οι συνάδελφοί μου και η ελληνική κοινωνία ότι τα χρήματα αυτά έχουν δηλωθεί στις ελληνικές αρχές, φορολογούνται κανονικότατα, και έχω αποδώσει και θα αποδώσω εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή επιστρέφω στους Έλληνες πολίτες εκατομμύρια ευρώ».