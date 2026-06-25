Εκδήλωση με θέμα "Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής" που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας, στο Θέατρο Ρεματιάς, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Κωνσταντίνος Αλεξάκος, Αρχιτέκτονας-Πολιτικός αναλυτής, Σπύρος Δρίτσας, Χειρουργός, Φωτεινή Κουμαλάτσου, Ειδική Γραμματέας ΔΣ Ενωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, Χάρης Μαυρουδής, Ηθοποιός- Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου, Άννα Παπαδοπούλου, Δικηγόρος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η ταχεία ανάπτυξη της νέας πολιτικής του κίνησης αποδεικνύει τη μεγάλη δυναμική και την κοινωνική της απήχηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιστροφής ή επανένωσης του χώρου.

Η νέα πολιτική οργάνωση διαθέτει ήδη Εθνικό Συμβούλιο 350 μελών και στοχεύει στη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης κυβερνητικής πρότασης για τη χώρα.

Όσοι βουλευτές επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο εγχείρημα οφείλουν να παραιτηθούν από την έδρα τους, καθώς δεν θα υπάρξουν προνομιακές θέσεις για κανέναν.

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Ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, υποστήριξε ότι η ταχύτατη ανάπτυξη της νέας πολιτικής του κίνησης αποδεικνύει τη δυναμική και την απήχησή της στην κοινωνία.

Όπως ανέφερε, μόλις 26 ημέρες μετά την ίδρυσή της, η ΕΛΑΣ αριθμεί ήδη δεκάδες χιλιάδες μέλη, διαθέτει Εθνικό Συμβούλιο 350 μελών από ολόκληρη τη χώρα, καθώς και μια ομάδα 50 στελεχών με επιστημονική κατάρτιση, κοινωνική εμπειρία και πολιτική γνώση, που έχουν αναλάβει συγκεκριμένους τομείς ευθύνης.

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Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συγκρότηση αυτής της δομής ως «δήλωση ετοιμότητας» τόσο για την άσκηση ισχυρής και ουσιαστικής αντιπολίτευσης όσο και για τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης κυβερνητικής πρότασης. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή του στην ενεργό πολιτική δεν αποσκοπεί στην απλή εκλογική καταγραφή ποσοστών, αλλά στην ουσιαστική συμβολή του στα προβλήματα της χώρας και της κοινωνίας.

«Στόχος μας είναι μια κυβερνώσα Αριστερά και όχι μια Αριστερά της διαμαρτυρίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει»

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε πως θεωρεί ότι ο ιστορικός κύκλος του κόμματος έχει ολοκληρωθεί, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιστροφής του ή μιας προσπάθειας επανένωσης των διασπασμένων δυνάμεων του χώρου.

«Θα μπορούσε να είναι για μένα μια εύκολη επιλογή είτε να επιστρέψω εκεί απ’ όπου έφυγα είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση των θραυσμάτων ενός χώρου που διασπάστηκε χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια επιλογή θα του εξασφάλιζε σημαντικά πολιτικά και οργανωτικά πλεονεκτήματα, όπως κρατική χρηματοδότηση, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και εγγυημένο τηλεοπτικό χρόνο στις εκλογές. Ωστόσο, επέλεξε να ακολουθήσει έναν πιο απαιτητικό δρόμο, χτίζοντας από την αρχή ένα νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ανοιχτή πρόσκληση με προϋποθέσεις

Ο πρώην πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η νέα πολιτική κίνηση δεν αποκλείει τη συμμετοχή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων πολιτικών χώρων. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως όσοι είναι σήμερα βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν από την κοινοβουλευτική τους έδρα εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο εγχείρημα.

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Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα υπάρξουν προνομιακές ή «κλεισμένες» θέσεις για κανέναν, καθώς όλοι θα αξιολογηθούν με τους ίδιους όρους κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων.

«Δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όλοι θα αντιμετωπιστούν ισότιμα», υπογράμμισε.

Με τη στάση του αυτή, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να δώσει το στίγμα ενός νέου πολιτικού φορέα που, όπως υποστηρίζει, φιλοδοξεί να εκφράσει ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, μακριά από τις παθογένειες και τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις του παρελθόντος.

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