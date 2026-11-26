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Η ίδια αποκάλυψε ότι διεξάγει συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ενταχθεί επίσημα στις τάξεις του κόμματος μέχρι στιγμής.

Τζάκρη χαρακτήρισε το σημερινό ΠΑΣΟΚ ως έναν πολιτικό χώρο με ριζοσπαστικό πρόγραμμα, ο οποίος διατηρεί σαφείς αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, απέδωσε τη μετακίνηση στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ στη δυσαρέσκεια για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και στη διάλυση του παλαιότερου πολιτικού τους χώρου.

Τέλος, η βουλευτής απέφυγε να επιβεβαιώσει αν έχει προγραμματίσει κάποια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

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Την πρόθεσή της να είναι υποψήφια στις επόμενες βουλευτικές εκλογές επιβεβαίωσε η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη, βάζοντας τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ, η ίδια δήλωσε ξεκάθαρα «θα είμαι υποψήφια», αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ενταχθεί μέχρι στιγμής επίσημα στο κόμμα.

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Η κ. Τζάκρη εξήγησε ότι η θετική της στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ συνδέεται με την πολιτική κατεύθυνση που έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό κόμμα διαφέρει σημαντικά από την παλαιότερη εκδοχή του. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα «καινούργιο ΠΑΣΟΚ», το οποίο δεν έχει σχέση με το παρελθόν και διατηρεί σαφείς αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος η Θεοδώρα Τζάκρη έκανε λόγο για «ένα ΠΑΣΟΚ που δεν θέλει ούτε καλημέρα με τη ΝΔ, ένα ΠΑΣΟΚ που έχει σε πολλά ριζοσπαστικό πρόγραμμα που αναγκάζει τον Τσίπρα σε διορθώσεις και έχει ανοιχτές θύρες για τους ΠΑΣΟΚογενείς και τέως ΣΥΡΙΖΑ».

Οι αιχμές για τον Τσίπρα και το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ σε πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Συνεχίζοντας, η ανεξάρτητη βουλευτής περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως έναν πολιτικό χώρο με ριζοσπαστικές προγραμματικές θέσεις, αλλά και ανοιχτό σε πρόσωπα που προέρχονται τόσο από το ίδιο το κόμμα όσο και από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, απέδωσε τις μετακινήσεις πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε δύο βασικούς λόγους: αφενός στην αλλαγή πολιτικής φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ και αφετέρου στη δυσαρέσκεια που, όπως υποστήριξε, έχει προκαλέσει η στάση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και η διάλυση του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκαν προηγουμένως.

Ερωτηθείσα εάν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, η Θεοδώρα Τζάκρη απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Και να το είχα δεν θα σας το έλεγα».

Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι η τελευταία φορά που το ΠΑΣΟΚ εξέλεξε βουλευτή στην Πέλλα ήταν όταν η ίδια κατείχε τη συγκεκριμένη έδρα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την εκλογική παρουσία του κόμματος στην περιοχή.

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