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Συγγενείς και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας για να απευθύνουν το ύστατο αντίο.

Η σύζυγός του, Νατάσα Μεντεσίδου, παρευρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία εμφανώς συντετριμμένη από την απώλεια του συζύγου της.

Ο Μάριος Γεωργιάδης παρευρέθηκε επίσης στην τελετή, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη του για τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και τον στήριξε καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που βρέθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του διαδρομής συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας, για να του πουν το τελευταίο «αντίο» στον πρόεδρο της Ενωσης Κεντρώων.

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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου η κηδεία του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που βρέθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του διαδρομής συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας, για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Τραγική φιγούρα η σύζυγός του, Νατάσα Μεντεσίδου, η οποία αποχαιρετά τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η ίδια, εμφανώς συντετριμμένη από την απώλεια, βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία για τον ύστατο αποχαιρετισμό στον σύζυγό της.

Συντετριμμένος από την απώλεια του ανθρώπου που τον μεγάλωσε και στάθηκε δίπλα του σαν πραγματικός πατέρας, ο Μάριος Γεωργιάδης έδωσε το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία για να τον αποχαιρετήσει για τελευταία φορά.

Μάριος Γεωργιάδης: «Ο Βασίλης ήταν παραπάνω από πατέρας βιολογικός για μένα»

Με συγκινητικά λόγια, μίλησε ο γιος του Βασίλη Λεβέντη για τον πατέρα του. Μπορεί να μην ήταν βιολογικός του γιος, ο Μάριος Γεωργιάδης, αλλά όπως τόνισε ήταν «παραπάνω από βιολογικός πατέρας για μένα».

«Αυτό που λέω πάντα και αυτό που θα λέω πάντα και αυτό που οφείλω να λέω, είναι ότι μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, μπορεί το αίμα να δημιουργεί συγγένεια αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει, πατέρας είναι αυτός που νοιάζεται για σένα, πατέρας είναι αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές. Ο Βασίλης ήταν παραπάνω από πατέρας βιολογικός για μένα, ήταν ο άνθρωπος που με μεγάλωσε. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα» είπε χαρακτηριστικά.