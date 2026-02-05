Αναφορά στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη υπέβαλε η βουλευτής της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα για αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου στο πρόσωπό της κατά τις συνεδριάσεις τόσο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και της Ολομέλειας της Βουλής.

«Η βουλευτής, κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει επανειλημμένως επιδείξει αντιδεοντολογική, ανάρμοστη, συκοφαντική και υβριστική συμπεριφορά εναντίον μου, χωρίς ουδέποτε να έχει ανακαλέσει τα λεγόμενά της, μολονότι της έχει ζητηθεί.

Η συμπεριφορά, που επιδεικνύει προς το πρόσωπό μου αλλά και στο σύνολο των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, τους τελευταίους δύο μήνες, δεν συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των Βουλευτών τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσο και κατά την εν γένει παρουσία τους στην κοινωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων», σημειώνει χαρακτηριστικά στην αναφορά της η Μαρία Συρεγγέλα προσκομίζοντας μάλιστα και τα σχετικά αποσπάσματα των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής και της Ολομέλειας.

Σημειώνεται πως η Μαρία Συρεγγέλα έχει ασκήσει και αγωγή στην Ζωή Κωνσταντοπούλου για προσβολή προσωπικότητας.