Νέα κόντρα μεταξύ της ΝΔ και της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναδύθηκε στην ατμόσφαιρα της Βουλής, έχοντας στο φόντο την συζήτηση για την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατόπιν μήνυσης της από δημοσιογράφο.

Από το «γαλάζιο» στρατόπεδο, ο Νότης Μηταράκης έκανε λόγο για συγκεκριμένη ΜΚΟ υποστηρίζοντας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και το κόμμα της εμφανίζονται ως εταίροι. «Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;», έθεσε τα ερωτήματα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

«Για κάθε ψευδομήνυση από τη ΝΔ, θα κάνω τρεις αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη από αυτές που του χρωστάω. Ξεκινάμε από αυτή τη ψευταγωγή» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως η δημοσιογράφος που τη μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση σχετίζεται με κυβερνητικά στελέχη, τονίζοντας πω «είναι συκοφαντία ότι η συγκεκριμένη είναι εργαζόμενη που της οφείλονται χρήματα. Έχει εισπράξει μέσω ΥΚΕ φάντασμα ποσό που αγγίζει 40.000 μεσα σε 5 μήνες και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ».

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν πως «εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».

Στην σχετική ψηφοφορία υπέρ της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, μετά από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση, ψήφισαν 227 βουλευτές. Καταψήφισαν 5 βουλευτές, ενώ 17 δήλωσαν «παρών». Ειδικότερα, έξι κόμματα άναψαν «πράσινο φως» επί του εισαγγελικού αιτήματος για άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συγκεκριμένα η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, ενώ η Νέα Αριστερά δήλωσε «παρών» κατά την ψηφοφορία.