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Την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα προανήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής – εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα – Ανδρέας Παναγιωτόπουλος αναπτύσσοντας επίκαιρη ερώτηση στην ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

«Να πω ότι παρέμεινα στο έδρανα για τη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική περίοδο, ίσως είναι η τελευταία μου ομιλία στην Βουλή» είπε αρχικά ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτοπούλος και συνέχισε λέγοντας: «Θα παραιτηθώ της βουλευτικής ευθύνης, όχι του αξιώματος μόνο, γιατί ο πρωθυπουργός κήρυξε εκτεταμένη προεκλογική περίοδο και θα πρέπει να λάβουμε θέσεις μάχης για το καλό της κοινωνίας», ευχαριστώντας, παράλληλα, το προεδρείο της Βουλής για τη συνεργασία τα τελευταία τριάμισι χρόνια.

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Από την στιγμή που λάβει επίσημη μορφή η παραίτηση του Ανδρέα Παναγιωτοπούλου από το βουλευτικό αξίωμα πρώτος επιλαχών στην Αχαΐα με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος.