Ταξική προέλευση και όχι σεξιστικό χαρακτήρα υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου πως έχει η φράση «μη σκίσεις κανένα καλσόν» που είπε προς την βουλευτή της ΝΔ και αντιπρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαρία Συρεγγέλα.

Από το βήμα της Ολομέλειας σε παρέμβαση της κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού η Ζωή Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε κατηγορηματικά τα περί «σεξιστικής» επίθεσης προς την «γαλάζια» βουλευτή, υποστηρίζοντας πως η επίμαχη φράση έχει ρίζες στη γυναικεία εργατική τάξη και πως η ίδια έχει σκίσει πολλά καλσόν. «Έχω δώσει διαχρονικά πολλές μάχες για τα δικαιώματα. Απευθύνομαι σε αμαθείς, ημιμαθείς και υποκριτικά ευαίσθητους» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είναι ταξική και όχι σεξιστική έκφραση» υποστήριξε στην συνέχεια, λέγοντας πως προέρχεται «από τις γυναίκες της κλωστοϋφαντουργίας, οι οποίες δεν φορούσαν καλσόν. Ήταν είτε ξυπόλυτες είτε φορούσαν χοντρές κάλτσες. Αυτά εις γνώσιν και σε απάντηση. Έχω δώσει στη ζωή μου διαχρονικά πολλές μάχες για να αφήσω να κακοποιούν την ιστορία κάποιοι ακραίοι σεξιστές» κατέληξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.