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Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν περαστικοί στην περιοχή Θάουζαντ Όουκς, κοντά στο Λος Άντζελες, όταν δύο μεγάλοι κροταλίες εμφανίστηκαν στη μέση του δρόμου και άρχισαν να παλεύουν δίπλα σε ένα φρεάτιο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Στα πλάνα διακρίνονται τα δύο φίδια να υψώνουν τα σώματά τους και να μπλέκονται μεταξύ τους σε μια εντυπωσιακή «μονομαχία», δίνοντας την εντύπωση ότι εκτελούν έναν παράξενο χορό. Παρά την εικόνα που προκαλεί ανησυχία, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια φυσιολογική συμπεριφορά αρσενικών κροταλιών, οι οποίοι συγκρούονται για την κυριαρχία και το δικαίωμα αναπαραγωγής.

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Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές της Καλιφόρνιας καταγράφουν αισθητή αύξηση στις εμφανίσεις κροταλιών αλλά και στα περιστατικά με ανθρώπους. Σύμφωνα με το California Poison Control System (CPCS), τους πρώτους μήνες του έτους είχαν αναφερθεί 77 κλήσεις που σχετίζονταν με συναντήσεις ή δαγκώματα από κροταλίες, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε περίπου 250 περιστατικά.

«Μέχρι στιγμής φέτος γνωρίζουμε για τρεις θανατηφόρες περιπτώσεις, κάτι που είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο και ιδιαίτερα ανησυχητικό», είχε δηλώσει τον Μάιο ο δρ. Rais Vohra, ιατρικός διευθυντής του τμήματος Φρέσνο/Μαδέρα του CPCS.

Οι κροταλίες είναι πιο δραστήριοι από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο, με τη δραστηριότητά τους να κορυφώνεται κατά τους θερμότερους μήνες. Οι υψηλές θερμοκρασίες τους ωθούν να εγκαταλείπουν τις κρυψώνες τους αναζητώντας τροφή και σύντροφο, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες συνάντησης με ανθρώπους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναπτύσσονται υπαίθριες δραστηριότητες.

Two rattlesnakes in a Los Angeles suburb squared off in what looked like an balletic wrestling match on a neighborhood street. https://t.co/FesPTUCoc1 pic.twitter.com/JhvZX18n2l — ABC News (@ABC) July 30, 2026

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι κροταλίες συνήθως αποφεύγουν την επαφή με τον άνθρωπο και επιτίθενται μόνο όταν αισθανθούν ότι απειλούνται. Ωστόσο, το δάγκωμά τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς το δηλητήριό τους μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο, γρήγορο πρήξιμο και σοβαρές βλάβες στους ιστούς. Σε σπάνιες περιπτώσεις, χωρίς άμεση ιατρική αντιμετώπιση, μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραίο.