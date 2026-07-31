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Από τον οικονομικό έλεγχο στις ευθείες απειλές κατά κρατικών λειτουργών πέρασε ελεγχόμενος από τη Θάσο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση λαθρεμπορίου. Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή όταν διαπίστωσε ότι η ΑΑΔΕ είχε προχωρήσει στη δέσμευση του τραπεζικού του λογαριασμού, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους ελεγκτές του Τελωνείου Καβάλας που είχαν χειριστεί την υπόθεσή του και εξαπέλυσε ωμές απειλές, απαιτώντας να αποδεσμευθούν τα χρήματά του. Μάλιστα, φέρεται να τους προειδοποίησε ότι θα στείλει «γνωστή συμμορία» της Καβάλας για να τους «συμμορφώσει», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα στείλω τα γνωστά πρωτοπαλήκαρα και θα ψάχνετε να βρείτε σπίτι».

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Οι τελωνειακοί υπάλληλοι δεν υπέκυψαν στον εκφοβισμό. Κατήγγειλαν αμέσως το περιστατικό στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία κινήθηκε άμεσα και προχώρησε στη σύλληψη του δράστη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Ακολούθως, ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με εντολή των αρμόδιων αρχών, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το περιστατικό αναδεικνύει τις ολοένα και πιο έντονες πιέσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κατά τη μάχη με το λαθρεμπόριο και το οικονομικό έγκλημα. Τα τελευταία χρόνια η ΑΑΔΕ έχει εντείνει τους ελέγχους, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και αυστηρότερες διαδικασίες, γεγονός που οδηγεί ολοένα συχνότερα στην αποκάλυψη οργανωμένων παράνομων δραστηριοτήτων, αλλά και σε ακραίες αντιδράσεις από όσους βρίσκονται στο στόχαστρο των ελέγχων.