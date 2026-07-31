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  • Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναβαθμίζει το gov.gr, εισάγοντας μία ενιαία ταυτοποίηση χρηστών και ένα προσωποποιημένο περιβάλλον για ταχύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες.
  • Το νέο gov.gr Messenger επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία φορέων με πολίτες, περιορίζοντας τους κινδύνους ηλεκτρονικών απατών μέσω συγκεντρωμένων ειδοποιήσεων.
  • Οι πολίτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να αξιολογούν τις ψηφιακές υπηρεσίες μετά από κάθε συναλλαγή, συμβάλλοντας στη συνεχή βελτίωση του Δημοσίου.
  • Η αναβάθμιση στοχεύει στον δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην απλοποίηση της καθημερινής επαφής των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
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Το επόμενο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την αναβάθμιση του gov.gr και την ενεργοποίηση του gov.gr Messenger, ενός νέου ασφαλούς καναλιού μέσω του οποίου οι δημόσιοι φορείς θα επικοινωνούν απευθείας με πολίτες και επιχειρήσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή για την καθημερινότητα των πολιτών είναι ότι, μετά την πρώτη ταυτοποίηση με τους κωδικούς Taxisnet, δεν θα απαιτείται επαναλαμβανόμενη σύνδεση σε κάθε επιμέρους υπηρεσία. Παράλληλα, κάθε χρήστης αποκτά μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία, με πρόσβαση στη «Θυρίδα Πολίτη», στις «Υπηρεσίες μου» και στους «Φορείς μου», ενώ μπορεί να αποθηκεύει τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί συχνότερα, εξοικονομώντας χρόνο στις καθημερινές του συναλλαγές.

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Τι αλλάζει με το νέο gov.gr και το gov.gr Messenger

Τι ίσχυε μέχρι σήμεραΤι αλλάζει με το νέο gov.grΤι σημαίνει για τον πολίτη
Ξεχωριστή σύνδεση σε πολλές υπηρεσίεςΜία μόνο ταυτοποίηση με κωδικούς Taxisnet για τις υποστηριζόμενες υπηρεσίεςΛιγότερες επαναλαμβανόμενες συνδέσεις και ταχύτερη εξυπηρέτηση
Οι υπηρεσίες εμφανίζονταν με τον ίδιο τρόπο για όλουςΠροσωποποιημένο περιβάλλον με «Υπηρεσίες μου» και δυνατότητα αποθήκευσης αγαπημένων υπηρεσιώνΓρηγορότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί συχνότερα
Περιορισμένες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις από το ΔημόσιοΔημιουργείται το gov.gr Messenger για οργανωμένη αποστολή μηνυμάτων από όλους τους δημόσιους φορείςΌλες οι ενημερώσεις συγκεντρωμένες σε ένα ασφαλές σημείο
Ενημέρωση κυρίως μέσω SMS ή emailΤα μηνύματα εμφανίζονται στη «Θυρίδα Πολίτη» και στο Gov.gr Wallet με push notificationsΜειώνεται ο κίνδυνος εξαπάτησης από ψεύτικα SMS και email (phishing)
Δεν υπήρχε ενιαίο ιστορικό επικοινωνίας με το ΔημόσιοΌλα τα μηνύματα αποθηκεύονται στο gov.gr MessengerΕυκολότερη αναζήτηση και παρακολούθηση υποθέσεων
Οι πολίτες δεν μπορούσαν να αξιολογούν εύκολα τις υπηρεσίεςΠροστίθεται δυνατότητα αξιολόγησης μετά από κάθε ψηφιακή συναλλαγήΟι χρήστες συμμετέχουν στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών
Το Gov.gr Wallet λειτουργούσε κυρίως ως ψηφιακό πορτοφόλι εγγράφωνΕνσωματώνει πλέον και το gov.gr MessengerΠρόσβαση σε έγγραφα και ειδοποιήσεις από μία μόνο εφαρμογή
Η ψηφιακή επικοινωνία γινόταν αποσπασματικάΔημιουργείται ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία εξυπηρέτησηςΛιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες συναλλαγές και πιο άμεση επαφή με το Δημόσιο

Φρένο στο phishing

Η δεύτερη μεγάλη καινοτομία είναι το gov.gr Messenger, το οποίο λειτουργεί ως ένα ασφαλές ψηφιακό γραμματοκιβώτιο. Αντί οι πολίτες να λαμβάνουν SMS ή email με συνδέσμους, που συχνά αποτελούν στόχο ηλεκτρονικών απατών (phishing), οι ειδοποιήσεις από τους δημόσιους φορείς θα εμφανίζονται συγκεντρωμένες μέσα στη θυρίδα τους και στο αναβαθμισμένο Gov.gr Wallet, με αυτόματες ειδοποιήσεις (push notifications).

Για πρώτη φορά, επίσης, οι πολίτες θα μπορούν να αξιολογούν τις ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, δίνοντας ανατροφοδότηση μετά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό, το Δημόσιο αποκτά έναν μηχανισμό συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών του.

Στην πράξη, η νέα λειτουργία σηματοδοτεί τη μετάβαση από ένα gov.gr που απλώς παρείχε υπηρεσίες σε ένα gov.gr που γνωρίζει τον χρήστη, οργανώνει τις συναλλαγές του και επικοινωνεί μαζί του με ασφάλεια, φιλοδοξώντας να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να μειώσει τον χρόνο εξυπηρέτησης και να κάνει την καθημερινή επαφή με το Δημόσιο πιο απλή και αποτελεσματική.