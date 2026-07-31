Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναβαθμίζει το gov.gr, εισάγοντας μία ενιαία ταυτοποίηση χρηστών και ένα προσωποποιημένο περιβάλλον για ταχύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Το νέο gov.gr Messenger επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία φορέων με πολίτες, περιορίζοντας τους κινδύνους ηλεκτρονικών απατών μέσω συγκεντρωμένων ειδοποιήσεων.

Οι πολίτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να αξιολογούν τις ψηφιακές υπηρεσίες μετά από κάθε συναλλαγή, συμβάλλοντας στη συνεχή βελτίωση του Δημοσίου.

Η αναβάθμιση στοχεύει στον δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην απλοποίηση της καθημερινής επαφής των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

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Το επόμενο βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την αναβάθμιση του gov.gr και την ενεργοποίηση του gov.gr Messenger, ενός νέου ασφαλούς καναλιού μέσω του οποίου οι δημόσιοι φορείς θα επικοινωνούν απευθείας με πολίτες και επιχειρήσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή για την καθημερινότητα των πολιτών είναι ότι, μετά την πρώτη ταυτοποίηση με τους κωδικούς Taxisnet, δεν θα απαιτείται επαναλαμβανόμενη σύνδεση σε κάθε επιμέρους υπηρεσία. Παράλληλα, κάθε χρήστης αποκτά μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία, με πρόσβαση στη «Θυρίδα Πολίτη», στις «Υπηρεσίες μου» και στους «Φορείς μου», ενώ μπορεί να αποθηκεύει τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί συχνότερα, εξοικονομώντας χρόνο στις καθημερινές του συναλλαγές.

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Τι αλλάζει με το νέο gov.gr και το gov.gr Messenger

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα Τι αλλάζει με το νέο gov.gr Τι σημαίνει για τον πολίτη Ξεχωριστή σύνδεση σε πολλές υπηρεσίες Μία μόνο ταυτοποίηση με κωδικούς Taxisnet για τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες Λιγότερες επαναλαμβανόμενες συνδέσεις και ταχύτερη εξυπηρέτηση Οι υπηρεσίες εμφανίζονταν με τον ίδιο τρόπο για όλους Προσωποποιημένο περιβάλλον με «Υπηρεσίες μου» και δυνατότητα αποθήκευσης αγαπημένων υπηρεσιών Γρηγορότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί συχνότερα Περιορισμένες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις από το Δημόσιο Δημιουργείται το gov.gr Messenger για οργανωμένη αποστολή μηνυμάτων από όλους τους δημόσιους φορείς Όλες οι ενημερώσεις συγκεντρωμένες σε ένα ασφαλές σημείο Ενημέρωση κυρίως μέσω SMS ή email Τα μηνύματα εμφανίζονται στη «Θυρίδα Πολίτη» και στο Gov.gr Wallet με push notifications Μειώνεται ο κίνδυνος εξαπάτησης από ψεύτικα SMS και email (phishing) Δεν υπήρχε ενιαίο ιστορικό επικοινωνίας με το Δημόσιο Όλα τα μηνύματα αποθηκεύονται στο gov.gr Messenger Ευκολότερη αναζήτηση και παρακολούθηση υποθέσεων Οι πολίτες δεν μπορούσαν να αξιολογούν εύκολα τις υπηρεσίες Προστίθεται δυνατότητα αξιολόγησης μετά από κάθε ψηφιακή συναλλαγή Οι χρήστες συμμετέχουν στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών Το Gov.gr Wallet λειτουργούσε κυρίως ως ψηφιακό πορτοφόλι εγγράφων Ενσωματώνει πλέον και το gov.gr Messenger Πρόσβαση σε έγγραφα και ειδοποιήσεις από μία μόνο εφαρμογή Η ψηφιακή επικοινωνία γινόταν αποσπασματικά Δημιουργείται ενιαία και προσωποποιημένη εμπειρία εξυπηρέτησης Λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες συναλλαγές και πιο άμεση επαφή με το Δημόσιο

Φρένο στο phishing

Η δεύτερη μεγάλη καινοτομία είναι το gov.gr Messenger, το οποίο λειτουργεί ως ένα ασφαλές ψηφιακό γραμματοκιβώτιο. Αντί οι πολίτες να λαμβάνουν SMS ή email με συνδέσμους, που συχνά αποτελούν στόχο ηλεκτρονικών απατών (phishing), οι ειδοποιήσεις από τους δημόσιους φορείς θα εμφανίζονται συγκεντρωμένες μέσα στη θυρίδα τους και στο αναβαθμισμένο Gov.gr Wallet, με αυτόματες ειδοποιήσεις (push notifications).

Για πρώτη φορά, επίσης, οι πολίτες θα μπορούν να αξιολογούν τις ψηφιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, δίνοντας ανατροφοδότηση μετά την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό, το Δημόσιο αποκτά έναν μηχανισμό συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών του.

Στην πράξη, η νέα λειτουργία σηματοδοτεί τη μετάβαση από ένα gov.gr που απλώς παρείχε υπηρεσίες σε ένα gov.gr που γνωρίζει τον χρήστη, οργανώνει τις συναλλαγές του και επικοινωνεί μαζί του με ασφάλεια, φιλοδοξώντας να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να μειώσει τον χρόνο εξυπηρέτησης και να κάνει την καθημερινή επαφή με το Δημόσιο πιο απλή και αποτελεσματική.