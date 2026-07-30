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Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν ψηφιακά το αίτημα άρσης της κατάσχεσης μέσω της πλατφόρμας myAADE, απλοποιώντας σημαντικά τις μέχρι πρότινος χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταβίβασης.

Για την έγκριση της αποδέσμευσης απαιτείται η παρακράτηση τουλάχιστον 25% του υπολοίπου της κατάσχεσης από το τίμημα πώλησης, εφόσον το ακίνητο πωλείται στην αντικειμενική ή εμπορική του αξία.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στην αύξηση της ρευστότητας στην κτηματαγορά, διευκολύνοντας τους ιδιοκτήτες στην αξιοποίηση της περιουσίας τους και επιτρέποντας στο Δημόσιο την άμεση είσπραξη μέρους των οφειλών.

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Η αγορά ακινήτων αποκτά ένα νέο εργαλείο που αναμένεται να ξεμπλοκάρει εκατοντάδες μεταβιβάσεις οι οποίες παρέμεναν «παγωμένες» λόγω φορολογικών κατασχέσεων. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1158/2026), ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 47Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, επιτρέποντας την αποδέσμευση κατασχεμένων ακινήτων χωρίς να απαιτείται πλέον η πλήρης εξόφληση της οφειλής.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όπου η μεταβίβαση ενός κατασχεμένου ακινήτου ήταν ουσιαστικά αδύνατη εάν δεν εξοφλούνταν ολόκληρο το χρέος προς το Δημόσιο. Πλέον, η κατάσχεση μπορεί να αρθεί ακόμη και με μερική καταβολή της οφειλής, γεγονός που διευκολύνει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και την ίδια την αγορά ακινήτων.

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Η διαδικασία θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου», όπου ο φορολογούμενος θα υποβάλλει αίτημα άρσης της κατάσχεσης ενόψει πώλησης του ακινήτου.

Για να εγκριθεί η αποδέσμευση, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις: ο οφειλέτης να δικαιούται φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής, το τίμημα πώλησης να μην υπολείπεται της εμπορικής ή αντικειμενικής αξίας και από το τίμημα να παρακρατείται υπέρ της ΑΑΔΕ τουλάχιστον το 25% του υπολοίπου της κατάσχεσης. Το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τη φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και την πιθανότητα είσπραξης του υπόλοιπου χρέους.

Τι αλλάζει στην πράξη

Παλαιό καθεστώς Νέο καθεστώς Απαιτούνταν πλήρης εξόφληση της οφειλής για να αρθεί η κατάσχεση. Αρκεί η καταβολή μέρους της οφειλής, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πολλές αγοραπωλησίες ακυρώνονταν ή καθυστερούσαν. Διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις και αυξάνεται η ρευστότητα στην αγορά. Χειρόγραφες και χρονοβόρες διαδικασίες. Ψηφιακή αίτηση μέσω myAADE.

Παράδειγμα

Ένας ιδιοκτήτης διαθέτει ακίνητο με κατάσχεση για οφειλή 80.000 ευρώ. Εφόσον πληροί τα κριτήρια φορολογικής συνέπειας και κατατάσσεται στην υψηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης, η παρακράτηση διαμορφώνεται στο ελάχιστο ποσοστό του 25%.

Αυτό σημαίνει ότι από το τίμημα της πώλησης θα αποδοθούν στην ΑΑΔΕ 20.000 ευρώ, αντί να απαιτηθεί η εξόφληση και των 80.000 ευρώ, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Μετά την καταβολή του ποσού αυτού, η κατάσχεση μπορεί να αρθεί και η μεταβίβαση να ολοκληρωθεί.

Η νέα διαδικασία εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αύξηση των συναλλαγών στην κτηματαγορά, θα διευκολύνει φορολογούμενους που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους και ταυτόχρονα θα επιτρέψει στο Δημόσιο να εισπράττει άμεσα σημαντικό μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αντί αυτές να παραμένουν ανείσπρακτες για χρόνια.