Η παρουσίαση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για τα όρια, τις αντοχές και το μέλλον του ελληνικού τουριστικού μοντέλου βρίσκεται πιο έντονα από ποτέ στο προσκήνιο.

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό οδηγό για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου, βάζοντας στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και την ανάγκη οι ελληνικοί προορισμοί να παραμείνουν ανταγωνιστικοί χωρίς να εξαντλούν τους πόρους τους.

Κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αυτό σημαίνει πιο ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, μεγαλύτερη μέριμνα για την προστασία της βιοποικιλότητας και πιο αυστηρή σύνδεση της τουριστικής ανάπτυξης με τις πραγματικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

Παράλληλα, το πλαίσιο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, καθώς και στην ενίσχυση οργανωμένων μορφών χωροθέτησης, με σαφείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Στόχος είναι να περιοριστεί η αποσπασματική και άναρχη ανάπτυξη και να δημιουργηθεί ένα πιο καθαρό, διαφανές και προβλέψιμο περιβάλλον για επενδύσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, ώστε οι επενδυτές και οι τοπικές κοινωνίες να γνωρίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια τι επιτρέπεται, πού και υπό ποιες προϋποθέσεις. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του νέου πλαισίου, είναι να συνδυαστεί η ανάπτυξη με κανόνες που δεν θα υπονομεύουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η χωρική εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να μειώσει τις πιέσεις σε περιοχές που θεωρούνται ήδη κορεσμένες, αναδεικνύοντας παράλληλα νέους, εναλλακτικούς και θεματικούς προορισμούς.

Η κατεύθυνση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα, καθώς αρκετοί δημοφιλείς προορισμοί αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια αυξημένες πιέσεις σε υποδομές, κατοικία, υδάτινους πόρους, μεταφορές και δημόσιο χώρο. Το στοίχημα είναι ο τουρισμός να συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, χωρίς όμως να οδηγεί σε υπερφόρτωση περιοχών που ήδη δοκιμάζονται από την έντονη επισκεψιμότητα.

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο παρουσιάζεται ως εργαλείο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Η βασική του επιδίωξη είναι να θέσει σταθερούς κανόνες για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού, ισορροπώντας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή.

Σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση, η υπερσυγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας και η ανάγκη για πιο ποιοτικές εμπειρίες αλλάζουν τα δεδομένα διεθνώς, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει να αναπτύσσεται τουριστικά, χωρίς να θυσιάζει τα ίδια τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν ελκυστικό προορισμό.