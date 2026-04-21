Την απελευθέρωση του Νίκου Ρωμανού και δυο ακόμη κατηγορουμένων λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών» για την εμπλοκή τους στην έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους στις 31 Οκτωβρίου του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αλεξάνδρα Πίσχοινα. Η εισαγγελέας ζήτησε αντίθετα την ενοχή των άλλων δυο κατηγορουμένων

Αναφερόμενη στο Νίκο Ρωμανό η εισαγγελέας επεσήμανε τα αποτελέσματα της έκθεσης δακτυλοσκόπησης όπου αναγραφόταν ότι «εντός σχισμένης και ρυπαρής σακούλας απορριμμάτων Σάνιτας βρέθηκε τυλιγμένο όπλο» πάνω στην οποία εντοπίστηκε ένα τμήμα εξωτερικού δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού και ένα εσωτερικό του πέμπτου κατηγορουμένου Αργυρη Κ.

Παράλληλα, όπως ανέφερε η εισαγγελέας «διαπιστώθηκε πως εκτός από τα αποτυπώματα κατηγορουμένων υπήρχαν κι άλλα αταυτοποίητα”.Κατά την εισαγγελέα “το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι πρώτον η σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές…”. “Δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα…

Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Λάβετε υπόψη σας ότι το ιδεολογικό πεδίο του χώρου έχει πολυσυλλεκτικό σκοπό και μια σακούλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ειρηνικό ή και για πολεμικό σκοπό όχι από τον ίδιο άνθρωπο» ανέφερε η εισαγγελέας και πρόσθεσε: «από την έκρηξη και μέχρι τη σύλληψη καμία συνήθεια τους δεν άλλαξε ούτε πανικός ούτε διάθεση απόκρυψης.

Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο σας ως πλήρης αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες για αυτό ζητώ την απαλλαγή τους. Αντίστοιχα ζητώ την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου όλες τις πράξεις για τους ίδιους λόγους αφού απλά συνοδεύσει την σχέση τους σε ένα ραντεβού».

Για τις δύο πρώτες κατηγορούμενες, η εισαγγελέας κατέληξε ότι αποδείχθηκε ότι τέλεσαν τις ακόλουθες πράξεις κατά περίπτωση: συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατικής οργάνωσης, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Στην αρχή της αγόρευσής της, πάντως η εισαγγελική λειτουργός χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή «δυσχερή και λεπτή».

Να σημειωθεί ότι ο Νίκος Ρωμανός παραμένει στη φυλακή εδώ και 18 μήνες ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 η ανακρίτρια είχε απορρίψει αίτηση αποφυλάκισής του.