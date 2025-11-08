Την παράταση της προσωρινής κράτησης και των 5 κατηγορουμένων για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας στους Αμπελοκήπους αποφάσισε με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Η διαδικασία της επανεξέτασης της προσωρινής κράτησης πραγματοποιείται αυτομάτως μετά την παρέλευση κάθε εξαμήνου προφυλάκισης και δεν αποτελεί αίτημα των κατηγορουμένων. Με τη νέα απόφαση, οι πέντε κατηγορούμενοι θα παραμείνουν προφυλακισμένοι για ακόμη έξι μήνες, έως ότου ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση και αποσταλεί η υπόθεση στο ακροατήριο.

Advertisement

Advertisement

Ποιους αφορά

– την 33χρονη που τραυματίστηκε στο διαμέρισμα κατά την έκρηξη της βόμβας

– την 30χρονη και τον 31χρονη που φέρονται να διέθεταν τα κλειδιά του διαμερίσματος

– τον Νίκο Ρωμανό και τον Α.Κ. που κατηγορούνται για αποτύπωμά τους που φέρεται να εντοπίστηκε σε κινητό αντικείμενο (σακούλα) που βρέθηκε στο διαμέρισμα και, σύμφωνα με τη δικογραφία, περιείχε όπλο.

Αντίθετη η απόφαση από την εισαγγελική εισήγηση

Η απόφαση του Συμβουλίου έρχεται σε αντίθεση με την πρόταση του εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαράλαμπου Μαστοραντωνάκη, ο οποίος είχε εισηγηθεί την αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους του Νίκου Ρωμανού και του Α.Κ., κρίνοντας ότι δεν έχουν προκύψει νέα αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος τους.

Για τον Νίκο Ρωμανό, ο εισαγγελικός λειτουργός είχε προτείνει την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, σημειώνοντας ότι διαθέτει σταθερή κατοικία και δύναται να αναλάβει ο ίδιος το κόστος του μέτρου, το οποίο θεωρήθηκε επαρκές σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

«Δεν έχουν προκύψει κατά το διάστημα της διενεργηθείσες κυρίες ανάκρισης αλλά αποδεικτικά στοιχεία πλην της ύπαρξης δακτυλικού αποτυπώματος στην προαναφερόμενη κατασχεθείσα νάιλον σακούλα απορριμμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας και πρότεινε την αποφυλάκιση του Ν. Ρωμανού και την «επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση», αφού έχει σταθερή κατοικία και μπορεί να αναλάβει ο ίδιος το κόστος των μέσων ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Advertisement

Κάτι τέτοιο «κρίνεται σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ του μέσου και του επιδιωκόμενου σκοπού επαρκές για να τον αποτρέψει από την διάπραξη νέων κακουργημάτων η πλημμελημάτων καθώς διασφαλίζει ότι δεν θα εξέρχεται της οικίας του και επομένως καθιστά δυνατή την τέλεση νέων εγκλημάτων […] συνεπώς θα πρέπει να γίνει κατ΄ουσίαν δεκτό το αίτημα του κατηγορουμένου», σημείωνε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Παρόμοια ήταν η εισήγηση του εισαγγελέα για τον 26χρονο Α.Κ., με πρόταση για απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Αντίθετα, ο εισαγγελέας είχε προτείνει την παράταση της προσωρινής κράτησης για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, κάνοντας λόγο για διάπραξη «σκληρών και επικίνδυνων πράξεων, με ιδιαίτερη απαξία της ανθρώπινης ζωής».

Advertisement