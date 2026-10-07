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Στην απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα αναφέρθηκε η Ιωάννα Λίλη, μιλώντας για μια στενή της φίλη και ένα «πολύ λαμπερό πρόσωπο», όπως χαρακτηριστικά είπε. Η σύζυγος του Θοδωρή Ζαγοράκη αποκάλυψε, μάλιστα, πως μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευε ότι θα μπορούσε να γίνει ένα θαύμα.

Η Ιωάννα Λίλη διατηρούσε στενή φιλία με τη Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από τέσσερις μήνες, σε ηλικία 56 ετών.

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Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Ιωάννα Λίλη εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της φίλης της.

«Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο και φίλη. Πολύ λυπηρό και στενάχωρο και όντως πίστευα ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνει ένα θαύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.