Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της ΕΕ (ENISA) ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (22/9) ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται από την Παρασκευή σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια οφείλονται σε κακόβουλο λογισμικό (ransomware).

Την Παρασκευή, χάκερς πραγματοποίησαν κυβερνοεπίθεση στην κοινόχρηστη πλατφόρμα του παρόχου Collins Aerospace, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας, το πιο πολυσύχναστο στην Ευρώπη, όπως επίσης και σε αυτά των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ENISA, ο τύπος του κακόβουλου λογισμικού ταυτοποιήθηκε. Στόχο είχε την καταβολή λύτρων, ενώ από την κυβερνοεπίθεση ακολούθησε παράλυση των ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά επιβατών και αποσκευών.

Η εταιρεία Collins Aerospace, αναφέρει ότι βρίσκεται «στα τελικά στάδια της αποκατάστασης» της δυσλειτουργίας στο λογισμικό Muse, «ώστε να μπορέσουν οι αεροπορικές εταιρείες να επανέλθουν στις τυπικές ηλεκτρονικές διαδικασίες».

Παραμένουν τα προβλήματα στα αεροδρόμια

Την ίδια στιγμή, το αεροδρόμιο του Βερολίνου εξακολουθεί να λειτουργεί μετ’ εμποδίων. Μάλιστα, σήμερα αναμένονται σε αυτό περισσότεροι από 92.000 ταξιδιώτες, αριθμός σαφώς υψηλότερος από τον κανονικό, λόγω του μαραθωνίου που πραγματοποιήθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Παράλληλα, τεράστια είναι τα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ταξιδιώτες και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Εκεί, παρατηρείται μεγάλη αναμονή αν και έχουν ήδη ακυρωθεί, για δεύτερη μέρα, περίπου οι μισές προγραμματισμένες πτήσεις, μέτρο που είχε ως στόχο να αποτραπούν οι τεράστιες ουρές.

Αεροδρόμιο Βρυξελλών

Συγκυρίες και συμπτώσεις

Όπως περιγράφουν τα διεθνή μίντια, η ημερομηνία της κυβερνοεπίθεσης στα αεροδρόμια, μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται. Το κακόβουλο λογισμικό εντοπίστηκε στα συγκεκριμένα αεροδρόμια το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες μόνο μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο έκτακτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Μάλιστα, την Παρασκευή, ρωσικά μαχητικά εντοπίστηκαν να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, καθώς και τις Πολωνίας, όπως μετέδωσε το Reuters. Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιβιβάζονται οι επιβάτες, στο Χίθροου, χρησιμοποιούν στυλό και χαρτί αντί για ηλεκτρονικά συστήματα, όπως αναφέρει το BBC.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Reuters, BBC)