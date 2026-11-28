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Τη δική της απάντηση στα σχόλια που προκάλεσε η τοποθέτηση πόρτας στον οικογενειακό τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για κάτι απολύτως συνηθισμένο.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «For You», το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, η ίδια αναφέρθηκε στην απόφαση της οικογένειας, μετά τις συζητήσεις που προκάλεσε η συγκεκριμένη κίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένοι χρήστες είχαν συνδέσει την τοποθέτηση της πόρτας με ενδεχόμενη προσπάθεια να περιοριστεί η πρόσβαση των θαυμαστών του τραγουδιστή στο μνήμα του.

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«Τι να πω, παιδιά. Οικογενειακός τάφος είναι. Έχετε δει κανέναν οικογενειακό τάφο ανοιχτό; Είναι φυσιολογικό να έχει πόρτα», απάντησε χαρακτηριστικά η Μαρία Μαζωνάκη.

Παράλληλα, θέλησε να διαψεύσει την εντύπωση ότι η οικογένεια επιδιώκει να αποτρέψει τις επισκέψεις των θαυμαστών του καλλιτέχνη. Αντιθέτως, όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε σχετικά, εκείνη υπογράμμισε ότι η παρουσία τους είναι κάτι που χαροποιεί την οικογένεια, λέγοντας: «Είναι δυνατόν; Η χαρά μας είναι. Είναι δυνατόν;».

Την ίδια περίοδο, η Μαρία Μαζωνάκη βρίσκεται και στη διαδικασία προετοιμασίας για τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων του αδελφού της από το σπίτι όπου διέμενε στη Βούλα.