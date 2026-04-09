Δύτες του μεξικανικού στρατού κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μεταλλωρύχο που είχε παγιδευτεί για δύο ολόκληρες εβδομάδες σε πλημμυρισμένη υπόγεια σήραγγα, μετά από κατάρρευση αναχώματος σε χρυσωρυχείο στην πολιτεία Σιναλόα, στο βόρειο Μεξικό.

Ο Φρανσίσκο Ζαπάτα Νάχερα, 42 ετών, βρέθηκε εγκλωβισμένος σε βάθος περίπου 300 μέτρων. Τη στιγμή του ατυχήματος βρίσκονταν στο εσωτερικό του μεταλλείου συνολικά 25 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 21 κατάφεραν να εξέλθουν, ενώ τέσσερις παρέμειναν παγιδευμένοι.

Advertisement

Advertisement

Ένας από τους εργαζομένους, ο Χοσέ Αλεχάντρο Κάστουλο, διασώθηκε έπειτα από πέντε ημέρες κάτω από τη γη, ενώ ένας ακόμη μεταλλωρύχος έχασε τη ζωή του. Οι διασώστες χρειάστηκαν 13 ημέρες για να εντοπίσουν τον Ζαπάτα, έπειτα από περισσότερες από 300 ώρες ερευνών.

Σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο μεταλλωρύχος βρισκόταν όρθιος μέσα σε νερό που έφθανε μέχρι τη μέση και επικοινωνούσε με τους διασώστες του, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχασε ποτέ την πίστη του κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Οι δύτες εντόπισαν τη θέση του όταν παρατήρησαν να αναβοσβήνει ο φακός του, τον οποίο είχε ενεργοποιήσει επανειλημμένα για να υποδείξει το σημείο όπου βρισκόταν.

«Πώς είσαι;» τον ρώτησαν οι διασώστες όταν τον προσέγγισαν, εξηγώντας ότι το φως του φακού του συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό του. «Μας καθοδήγησε», ανέφερε ένας από τους δύτες. Από την πλευρά του, ο Ζαπάτα απάντησε: «Δεν έχασα την πίστη μου, δεν έχασα την πίστη μου».

🔴 A Mexican miner was found alive after being trapped 300 meters underground for 14 days following a mining accident. — Universal News (@universalnewsx) April 9, 2026

Παρά την ανακούφιση που ήταν εμφανής στο βίντεο, η επιχείρηση δεν ολοκληρώθηκε άμεσα, καθώς η πλημμύρα στη σήραγγα δεν επέτρεπε την άμεση απομάκρυνσή του. Οι διασώστες του άφησαν νερό, κονσέρβες τόνου και ενεργειακές μπάρες, διαβεβαιώνοντάς τον ότι θα επιστρέψουν σύντομα.

Έπειτα από περίπου 20 ακόμη ώρες, κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν αντλίες για τη μείωση της στάθμης του νερού, ο μεταλλωρύχος μεταφέρθηκε τελικά στην επιφάνεια. Τη Μεγάλη Τετάρτη εξήλθε από το ορυχείο τυλιγμένος με θερμική κουβέρτα και καθισμένος σε όχημα, πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου συναντήθηκε με την οικογένειά του.

Οι γιατροί δήλωσαν ότι ήταν αδύναμος αλλά σε σταθερή κατάσταση και ότι θα λάμβανε την απαραίτητη θεραπεία.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, συνεχάρη τον στρατό για την επιχείρηση διάσωσης, επισημαίνοντας ότι η πίστη και η αντοχή του μεταλλωρύχου συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής, την οποία χαρακτήρισε «εντυπωσιακή».