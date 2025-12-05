«Δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις αν έπρεπε να συζητήσουμε και με έναν άλλο εταίρο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση του με τον εκδότη της εφημερίδας «Βήμα», Γιάννη Πρετεντέρη, φέρνοντας ως παράδειγμα τις τελευταίες μεγάλες αλλαγές στο χώρο της Δικαιοσύνης.

Ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων τονίζοντας τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας αλλά και της ταχύτητας και αποτελεσματικότητας που μπορεί να έχει μία αυτοδύναμη κυβέρνηση ενώ σε ερώτηση αν θεωρεί δεδομένη αυτή τη σταθερότητα απάντησε ότι «είναι δεδομένη μέχρι τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Μετά είναι στο χέρι του ελληνικού λαού», θέτοντας ουσιαστικά ένα από τα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

«Για μένα δεν υπάρχουν πρώτες και δεύτερες κάλπες, υπάρχει μία κάλπη», υπενθυμίζοντας ότι και στις προηγούμενες εκλογές υπήρχαν εκτιμήσεις που έβλεπαν τη Νέα Δημοκρατία με χαμηλότερα ποσοστά, όμως τελικά οι πολίτες της έδωσαν την αυτοδυναμία.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι κοιτά περισσότερο το μέλλον, όπως το πως πρέπει να είναι η Ελλάδα του 2030, εξηγώντας ότι «πολλές μεταρρυθμίσεις μας δεν περιμένω να αποδώσουν άμεσα αλλά βάζουν τα θεμέλια για να αποδώσουν στο μέλλον».

«Όσο πιο πολύ καιρό είσαι στην εξουσία, τόσο πιο χαμηλό πρέπει να είναι το βλέμμα», ανέφερε στη συνέχεια ως δείγμα της στάσης που πρέπει να κρατήσει η κυβέρνηση και της αντίληψης που πρέπει να έχει για τα προβλήματα της κοινωνίας.

Σε σχόλιο του δημοσιογράφου για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και αν τελικά τη διάβασε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε με νόημα στην Ιθάκη του Καβάφη, αποφεύγοντας την οποιαδήποτε αναφορά στην επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού στην πολιτική σκηνή.

Η συζήτηση με τον Γιάννη Πρετεντέρη έγινε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens Policy Dialogues» που διοργανώνουν το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα «Βήμα», με τη θεματολογία να εστιάζει κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις και τις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που συντελούνται.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τα ενεργειακά, έναν τομέα που η Ελλάδα ετοιμάζεται να έχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο μετά τις τελευταίες συμφωνίες ενώ ειδικά για τις ερευνητικές γεωτρήσεις που θα γίνουν στην περιοχή του Ιονίου τόνισε ότι «αν βρεθεί φυσικό αέριο, τότε αλλάζουν όλα», εξηγώντας ότι τα οφέλη θα είναι πολλά περισσότερα για την Ελλάδα.

«Η χώρα ξεδιπλώνει εδώ και χρόνια μία συνεκτική ενεργειακή πολιτική», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στις σχέσεις με τις ΗΠΑ τόνισε ότι «είναι και παραμένουν εξαιρετικές», εξηγώντας ότι «οι ελληνικές θέσεις ακούγονται στην Ουάσιγκτον και τις ενστερνίζονται βουλευτές και από τα δύο κόμματα».

Για το Κυπριακό, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι με την προηγούμενη τουρκοκυπριακή ηγεσία του ψευδοκράτους δεν υπήρχε ουσιαστικό περιθώριο για πρόοδο, επανέλαβε ότι η θέση της Άγκυρας για λύση δύο καρτών είναι αδιανόητη και εξήγησε ότι ο ίδιος δεν είναι απαισιόδοξος για το Κυπριακό αλλά ρεαλιστής.

Ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι είναι πλέον ώριμο το έδαφος για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που αυτή τη φορά θα γίνει στην Άγκυρα, αναφέροντας ότι αυτό μπορεί να διεξαχθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.