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Με τις Πανελλήνιες να ολοκληρώνονται και το μηχανογραφικό να πλησιάζει, χιλιάδες οικογένειες κοιτούν ξανά το ίδιο ερώτημα: «Ποια σχολή οδηγεί σε καλή δουλειά;». Μόνο που η απάντηση δεν είναι πια τόσο απλή. Τα επαγγέλματα που θεωρούνταν «χρυσά» πριν από 50, 40 ή 30 χρόνια δεν είναι απαραίτητα εκείνα που δίνουν σήμερα τις καλύτερες προοπτικές. Η αγορά εργασίας αλλάζει, οι μισθοί αλλάζουν, αλλά ένα πράγμα μένει σταθερό: το καλό πτυχίο δεν αρκεί χωρίς δεξιότητες, εξειδίκευση και προσαρμογή.

Κάποτε η ελληνική οικογένεια είχε έναν σχεδόν αυτονόητο κατάλογο επαγγελμάτων που θεωρούσε «ασφαλή»: γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, τραπεζικός, δημόσιος υπάλληλος. Ήταν οι λέξεις που ακούγονταν στα σαλόνια, στα φροντιστήρια, στις οικογενειακές συζητήσεις μετά τις Πανελλήνιες. Ήταν η υπόσχεση κοινωνικής ανόδου, σταθερού εισοδήματος, κύρους.

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Σήμερα, το ίδιο ερώτημα επιστρέφει με εντελώς διαφορετικούς όρους. Ποιο επάγγελμα θα έχει ζήτηση σε δέκα χρόνια; Ποια σχολή ανοίγει πόρτες και όχι απλώς δίνει ένα πτυχίο; Ποια κατεύθυνση μπορεί να οδηγήσει σε αξιοπρεπείς —και συχνά υψηλές— αποδοχές στην Ελλάδα, χωρίς να θεωρείται μονόδρομος η μετανάστευση;

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που παρουσιάζονται για την ελληνική αγορά εργασίας, οι κλάδοι που εμφανίζουν σήμερα τις υψηλότερες μέσες μηνιαίες αμοιβές είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ενέργεια, η πληροφορική και ο προγραμματισμός, η έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και η φαρμακοβιομηχανία.

Με απλά λόγια, ο χάρτης των «καλών δουλειών» έχει μετακινηθεί. Δεν εξαφανίστηκαν τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Αλλά η μεγάλη αξία βρίσκεται πλέον εκεί όπου συναντιούνται η γνώση, η τεχνολογία, η εξειδίκευση και η διεθνής αγορά.

Η δεκαετία του 1970: Γιατρός, μηχανικός, ναυτικός, δικηγόρος

Στη μεταπολεμική Ελλάδα που ακόμα χτιζόταν, το καλοπληρωμένο επάγγελμα ήταν συνδεδεμένο με το κύρος και την κοινωνική άνοδο.

Ο γιατρός ήταν το απόλυτο σύμβολο επιτυχίας. Ο μηχανικός είχε μπροστά του μια χώρα που κατασκεύαζε σπίτια, δρόμους, δημόσια έργα, υποδομές. Ο δικηγόρος διατηρούσε ισχυρό κοινωνικό status. Ο ναυτικός, ιδίως στα ανώτερα πληρώματα και στα ποντοπόρα πλοία, μπορούσε να φέρει στο σπίτι εισοδήματα που ξεχώριζαν για την εποχή.

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Ήταν η δεκαετία όπου το πανεπιστημιακό πτυχίο δεν ήταν μαζικό. Όποιος το αποκτούσε, έμπαινε αυτομάτως σε μια μικρότερη, πιο προνομιούχα κατηγορία εργαζομένων.

Για τα παιδιά εκείνης της εποχής, οι «καλές σχολές» ήταν κυρίως Ιατρική, Πολυτεχνείο, Νομική, Οικονομικά, Ναυτικές Ακαδημίες. Το κριτήριο δεν ήταν μόνο ο μισθός. Ήταν και η κοινωνική αναγνώριση.

Η δεκαετία του 1980: Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ελεύθερα επαγγέλματα

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Στη δεκαετία του 1980, η έννοια της «καλής δουλειάς» πήρε πιο έντονα τη μορφή της σταθερότητας. Το Δημόσιο, οι ΔΕΚΟ και οι τράπεζες έγιναν μεγάλος πόλος έλξης. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και η δεκαετία του ΠΑΣΟΚ.

Ο τραπεζικός υπάλληλος, ειδικά σε μια εποχή όπου το τραπεζικό σύστημα διευρυνόταν και οι συλλογικές συμβάσεις είχαν βάρος, θεωρούνταν επάγγελμα με ασφάλεια, αξιοπρεπείς αποδοχές και κοινωνική κατοχύρωση. Οι εργαζόμενοι σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας είχαν συχνά μισθολογικά και ασφαλιστικά πλεονεκτήματα που τους έκαναν ιδιαίτερα περιζήτητους.

Παράλληλα, οι γιατροί, οι μηχανικοί και οι δικηγόροι συνέχιζαν να βρίσκονται στην κορυφή των οικογενειακών φιλοδοξιών. Η διαφορά ήταν ότι η «σιγουριά» άρχισε να μετράει σχεδόν όσο και το εισόδημα.

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Αν έπρεπε να συμπυκνώσουμε τη δεκαετία του 1980 σε μία φράση, θα ήταν αυτή: καλή δουλειά ήταν εκείνη που πλήρωνε καλά, αλλά κυρίως εκείνη που δεν κινδύνευε εύκολα να χαθεί.

Η δεκαετία του 1990: Τράπεζες, χρηματιστήριο, διαφήμιση, ναυτιλία, τηλεπικοινωνίες

Η δεκαετία του 1990 έφερε αέρα αγοράς, ιδιωτικοποιήσεων, χρηματιστηρίου, ευρωπαϊκής προοπτικής και νέων καταναλωτικών προτύπων.

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Οι τράπεζες έγιναν ακόμα πιο ελκυστικές. Τα χρηματιστηριακά γραφεία, οι επενδυτικές υπηρεσίες, οι οικονομικοί σύμβουλοι και όσοι κινούνταν γύρω από την αγορά κεφαλαίου απέκτησαν λάμψη, ιδίως στα χρόνια πριν από τη μεγάλη φούσκα του Χρηματιστηρίου.

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Ταυτόχρονα, η διαφήμιση, το marketing, τα media και οι πωλήσεις άρχισαν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες σε μια Ελλάδα που κατανάλωνε περισσότερο και έμπαινε σε νέα εποχή. Να μην ξεχνάμε ότι ήταν και η δεκαετία που μπήκε στη ζωή μας δυναμικά ιδιωτική τηλεόραση που προσφερόταν για έντονη διαφήμιση.

Στα τέλη της δεκαετίας, οι τηλεπικοινωνίες άρχισαν να δημιουργούν νέο επαγγελματικό τοπίο. Μηχανικοί τηλεπικοινωνιών, τεχνικοί δικτύων, στελέχη πωλήσεων και νέες ειδικότητες γύρω από την τεχνολογία άρχισαν να γίνονται όλο και πιο περιζήτητες.

Η ναυτιλία παρέμεινε σταθερή αξία, όχι μόνο για τους ναυτικούς, αλλά και για στελέχη γραφείου, ναυλομεσίτες, οικονομικά στελέχη και νομικούς με εξειδίκευση.

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Η δεκαετία του 2000: Κατασκευές, real estate, τράπεζες, τεχνολογία, φάρμακο

Η Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, των μεγάλων έργων, της πιστωτικής επέκτασης και της οικοδομής δημιούργησε μια νέα γενιά καλοπληρωμένων επαγγελμάτων.

Οι πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί βρέθηκαν σε μια αγορά με πολλή δουλειά. Τα κατασκευαστικά έργα, το real estate, οι υποδομές και η ιδιωτική οικοδομή δημιούργησαν εισοδήματα που για αρκετούς επαγγελματίες ήταν ιδιαίτερα υψηλά.

Οι τράπεζες συνέχισαν να αποτελούν ισχυρό εργοδότη. Στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια, ασφαλιστικά προϊόντα και επενδυτικές υπηρεσίες έδωσαν ώθηση σε οικονομολόγους, τραπεζικά στελέχη και πωλητές χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Παράλληλα, άρχισε να ανεβαίνει η πληροφορική. Δεν είχε ακόμη τη σημερινή αίγλη, αλλά όσοι μπήκαν νωρίς στον προγραμματισμό, στα δίκτυα, στα πληροφοριακά συστήματα και στις επιχειρησιακές εφαρμογές, βρέθηκαν με σημαντικό προβάδισμα τα επόμενα χρόνια.

Η φαρμακοβιομηχανία και ο κλάδος της υγείας παρέμειναν επίσης δυναμικοί, ειδικά για επιστήμονες με εξειδίκευση σε χημεία, φαρμακευτική, βιολογία, βιοτεχνολογία και έρευνα.

Η δεκαετία του 2010: Κρίση, brain drain και η σιωπηλή άνοδος της πληροφορικής

Η οικονομική κρίση ανέτρεψε πολλές βεβαιότητες. Επαγγέλματα που θεωρούνταν ασφαλή έχασαν εισόδημα. Οι μηχανικοί χτυπήθηκαν από την κατάρρευση της οικοδομής. Οι δικηγόροι βρέθηκαν σε συνθήκες υπερπροσφοράς. Οι νέοι γιατροί, μηχανικοί και ερευνητές αναζήτησαν δουλειά στο εξωτερικό.

Ήταν η δεκαετία του brain drain. Χιλιάδες νέοι με υψηλά προσόντα έφυγαν από την Ελλάδα όχι επειδή δεν είχαν πτυχία, αλλά επειδή η ελληνική αγορά δεν μπορούσε να τους απορροφήσει με μισθούς ανάλογους των σπουδών τους.

Κι όμως, μέσα στην κρίση ανέβηκε αθόρυβα ένας κλάδος: η πληροφορική. Ο προγραμματιστής, ο developer, ο ειδικός στα δεδομένα, ο μηχανικός λογισμικού, ο digital marketer, ο ειδικός σε e-commerce και ψηφιακές πλατφόρμες άρχισαν να ξεχωρίζουν.

Για πρώτη φορά, ένα επάγγελμα μπορούσε να γίνει καλά αμειβόμενο στην Ελλάδα ακριβώς επειδή δεν περιοριζόταν στην Ελλάδα. Η τηλεργασία, οι διεθνείς πελάτες και η εξαγωγή υπηρεσιών άνοιξαν δρόμους που δεν υπήρχαν για τις προηγούμενες γενιές.

Η δεκαετία του 2020: Χρήμα, ενέργεια, πληροφορική, φάρμακο, έρευνα

Σήμερα, το τοπίο είναι πιο καθαρό. Οι υψηλές αμοιβές δεν βρίσκονται μόνο στα παραδοσιακά επαγγέλματα κύρους. Βρίσκονται στους κλάδους όπου υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών.

Στην κορυφή βρίσκονται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με μέσες αμοιβές που πλησιάζουν τα 3.000 ευρώ μεικτά. Εκεί οδηγούν σπουδές οικονομικών, χρηματοοικονομικής, λογιστικής, τραπεζικής διοίκησης, διοίκησης επιχειρήσεων, ανάλυσης δεδομένων και fintech.

Ακολουθεί η ενέργεια, ένας κλάδος που αλλάζει γρήγορα λόγω πράσινης μετάβασης, ανανεώσιμων πηγών, δικτύων, αποθήκευσης ενέργειας και μεγάλων υποδομών. Εδώ βρίσκουν πεδίο μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, χημικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, αλλά και στελέχη διοίκησης έργων.

Η πληροφορική και ο προγραμματισμός είναι πλέον από τους πιο δυναμικούς δρόμους. Προγραμματιστές, μηχανικοί λογισμικού, ειδικοί κυβερνοασφάλειας, data analysts, data scientists, ειδικοί τεχνητής νοημοσύνης και σύμβουλοι ψηφιακού μετασχηματισμού έχουν ζήτηση που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Η έρευνα και ανάπτυξη ανεβαίνει, αλλά απαιτεί συνήθως περισσότερα προσόντα: μεταπτυχιακά, διδακτορικά, εργαστηριακή εμπειρία, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, γνώση διεθνών προτύπων.

Η φαρμακοβιομηχανία, τέλος, συνδέει επιστήμες υγείας, χημεία, βιολογία, βιοτεχνολογία, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και κανονιστικές διαδικασίες. Είναι ένας κλάδος που δεν αφορά μόνο τη Φαρμακευτική, αλλά ένα ευρύτερο φάσμα θετικών και βιοϊατρικών επιστημών.

Τι σημαίνει αυτό για το μηχανογραφικό

Το κρίσιμο μήνυμα προς τους υποψηφίους είναι ότι δεν υπάρχει πλέον μία σχολή που «σώζει» επαγγελματικά έναν νέο. Υπάρχουν όμως πεδία που δίνουν καλύτερη αφετηρία.

Όποιος επιλέγει Οικονομικά, Διοίκηση, Χρηματοοικονομικά ή Λογιστική, καλό είναι να βλέπει από νωρίς τις δεξιότητες που ζητά η αγορά: ανάλυση δεδομένων, αγγλικά, ψηφιακά εργαλεία, κατανόηση αγορών, κανονιστικό πλαίσιο.

Όποιος επιλέγει Πολυτεχνείο, δεν πρέπει να σκέφτεται μόνο το παραδοσιακό τεχνικό γραφείο. Ενέργεια, δίκτυα, υποδομές, πράσινη μετάβαση, τεχνολογία και βιομηχανία ανοίγουν νέες διαδρομές.

Όποιος επιλέγει Πληροφορική, χρειάζεται συνεχή εκπαίδευση. Το πτυχίο είναι αφετηρία, όχι τερματισμός. Οι γλώσσες προγραμματισμού, τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη και η κυβερνοασφάλεια αλλάζουν διαρκώς.

Όποιος επιλέγει Φαρμακευτική, Χημεία, Βιολογία ή Βιοτεχνολογία, πρέπει να γνωρίζει ότι η έρευνα, η παραγωγή, ο ποιοτικός έλεγχος και η φαρμακοβιομηχανία μπορούν να δώσουν δρόμους πέρα από τις κλασικές επαγγελματικές εικόνες.

Και όποιος επιλέγει ανθρωπιστικές ή κοινωνικές επιστήμες δεν πρέπει να θεωρεί ότι βρίσκεται εκτός αγοράς. Απλώς χρειάζεται πιο συνειδητή σύνδεση με δεξιότητες: επικοινωνία, ανάλυση, τεχνολογία, ξένες γλώσσες, δημόσιες πολιτικές, πολιτιστική διαχείριση, εκπαίδευση, περιεχόμενο, ψηφιακά μέσα.

Συμπέρασμα

Άρα το ερώτημα μετά τις Πανελλήνιες δεν είναι μόνο «ποια σχολή έχει δουλειά;». Είναι: ποια σχολή μπορεί να δώσει σε ένα παιδί τη βάση για να αλλάζει μαζί με την εποχή;

Γιατί το επάγγελμα του μέλλοντος δεν είναι απλώς εκείνο που πληρώνει καλά σήμερα. Είναι εκείνο που δεν θα γεράσει αύριο.