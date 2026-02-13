Δύσκολη εξίσωση αποδεικνύεται για την κυβέρνηση η αντιμετώπιση της ακρίβειας την ώρα που οι έλεγχοι στην αγορά δείχνουν επαναλαμβανόμενες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων που παρότι συνοδεύονται από τσουχτερά πρόστιμα σε γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η εικόνα δεν αλλάζει.

Η οριακή μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική είναι για την τσέπη του καταναλωτή.

Με την Ευρωζώνη να έχει καταφέρει να πέσεις κάτω από το στόχο του 2%, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στο 2,5% τον Ιανουάριο (η Eurostat τον υπολογίζει σε 2,8% τον Ιανουάριο) δείχνει ότι η πορεία που ακολουθεί η κυβέρνηση δεν αποδίδει. Τουλάχιστον όχι για τους καταναλωτές.

Μοσχάρι όπως … λάδι

Μετά τις υπερηχητικές τιμές του ελαιολάδου το 2024, φέτος σειρά έχει το μοσχάρι, η τιμή του οποίου εκτινάχθηκε κατά 25,4% σε ένα χρόνο καταγράφοντας την υψηλότερη αύξηση από όλα τα τρόφιμα. Ένα κιλό ελληνικό κρέας κοστίζει από 16-19 ευρώ με το αντίστοιχο Γαλλία και Ολλανδίας που έχει πλημμυρίσει τα σούπερ μάρκετ να είναι μεταξύ 13-16 ευρώ το κιλό.

Παράγοντες της αγοράς κρέατος αποδίδουν τις τεράστιες αυξήσεις σε περιορισμένη προσφορά και μειωμένες σφαγές στην Ευρώπη που έκαναν πιο ακριβές τις εισαγωγές στην Ελλάδα. Η αύξηση του κόστους παραγωγής που περνά και στην εφοδιαστική αλυσίδα έκαναν τιν τιμή του απαγορευτική.

«Πικρή» η σοκολάτα

Τη δεύτερη μεγάλη αύξηση διατηρεί η σοκολάτα και τα προϊόντα σοκολάτας, η τιμή των οποίων αυξήθηκε επιπλέον κατά 20,3% τον τελευταίο χρόνο. Η βασική αιτία είναι το διεθνές ράλι στις τιμές του κακάο, που διατηρείται τα τελευταία 2 τουλάχιστον χρόνια εξαιτίας της χαμηλής σοδειάς σε Δυτική Αφρική και Λατινική Αμερική.

Στη σοκολάτα, εκτός από το κακάο, επιβαρύνουν οι τιμές από την ζάχαρη, το γάλα και τις συσκευασίες, ενώ οι ανατιμήσεις περνούν σταδιακά λόγω συμβολαίων για την πρώτη ύλη. Η ίδια Αρχή επισημαίνει ότι η διεθνής τιμή του κακάο υποχώρησε αισθητά από τα υψηλά του καλοκαιριού, αλλά η διόρθωση δεν περνά με την ίδια ταχύτητα στη λιανική, καθώς η μετακύλιση του κόστους γίνεται με χρονική υστέρηση.

Καφές και φρούτα

Ο καφές καταγράφει σωρευτική άνοδο 17,7%. Σε μια ενδεικτική τιμή λιανικής 6 ευρώ για συσκευασία καφέ, η αντίστοιχη τιμή κυμαίνεται σήμερα σε περίπου 7,06 ευρώ, δηλαδή +1,06 ευρώ. Τα φρούτα εμφανίζουν σωρευτική αύξηση 11,8%. Ένα κιλό φρούτα στα 2,50 ευρώ αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 2,79 ευρώ, δηλαδή +0,29 ευρώ. Στον καφέ το διεθνές κόστος πρώτης ύλης και καβουρδίσματος πιέζει τις τιμές, ενώ στα φρούτα οι καιρικές ζημιές και τα έξοδα συγκομιδής και διακίνησης ενισχύουν τις ανατιμήσεις.