Ένα νέο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η Μόσχα, με το drone που καταρρίφθηκε ενώ κατευθυνόταν σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του Βλαντίμιρ Πουτιν, στην περιοχή Νόβγκοροντ.

Το βίντεο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δείχνει το κατεστραμμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε χιονισμένο έδαφος.

Τα drones μεγάλης εμβέλειας που επιτέθηκαν στην κατοικία του Ρώσου προέδρου απογειώθηκαν από τις περιοχές Σούμι και Τσερνιχόφ της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, που κατηγορεί το Κίεβο για «στοχευμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη κατά κύματα επίθεση»

Σύμφωνα με τη Μόσχα, 49 drones καταρρίφθηκαν πάνω από το Μπριάνσκ, ένα στο Σμολένσκ και 18 στο Νόβγκοροντ. Συνολικά 91 drones χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

👀На Росії тим часом триває зйомка серіалу про фейк "91 дрон над резиденцією Путіна"



🤡 Чергова серія від російського мінбрехні (міноборони). Автори відео стверджують, що саме цей дрон "прилітав до Путіна", але його збили. pic.twitter.com/pPoy62EHVn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 31, 2025

H επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε ανάρτησή της καταγγέλλει τη Μόσχα για «αβάσιμους ισχυρισμούς» και «σκόπιμη προσπάθεια εκτροχιασμού της προόδου στις ειρηνευτικές προσπάθειες».

Το Υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι ρωσική αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Οδησσού άφησε χωρίς ρεύμα περισσότερους από 170.000 πολίτες.