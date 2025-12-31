Ένα νέο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η Μόσχα, με το drone που καταρρίφθηκε ενώ κατευθυνόταν σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του Βλαντίμιρ Πουτιν, στην περιοχή Νόβγκοροντ.
Το βίντεο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δείχνει το κατεστραμμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε χιονισμένο έδαφος.
Τα drones μεγάλης εμβέλειας που επιτέθηκαν στην κατοικία του Ρώσου προέδρου απογειώθηκαν από τις περιοχές Σούμι και Τσερνιχόφ της Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, που κατηγορεί το Κίεβο για «στοχευμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη κατά κύματα επίθεση»
Σύμφωνα με τη Μόσχα, 49 drones καταρρίφθηκαν πάνω από το Μπριάνσκ, ένα στο Σμολένσκ και 18 στο Νόβγκοροντ. Συνολικά 91 drones χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.
H επικεφαλής των εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε ανάρτησή της καταγγέλλει τη Μόσχα για «αβάσιμους ισχυρισμούς» και «σκόπιμη προσπάθεια εκτροχιασμού της προόδου στις ειρηνευτικές προσπάθειες».
Το Υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι ρωσική αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Οδησσού άφησε χωρίς ρεύμα περισσότερους από 170.000 πολίτες.