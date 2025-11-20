Νέες πληροφορίες για τον Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά από τη Ρίνα Ο, η οποία υποστηρίζει ότι ήταν ένα από τα πολλά κορίτσια που στρατολογήθηκαν και κακοποιήθηκαν από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, ο οποίος πέθανε το 2019.

Σε συνέντευξή της στο Substack, η 46χρονη σήμερα γυναίκα περιέγραψε λεπτομερώς την προσωπική της εμπειρία με τον Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είχε «εξαιρετικά παραμορφωμένα» γεννητικά όργανα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το σχήμα του πέους του θύμιζε «λεμόνι» και το μέγεθός του ήταν «πολύ μικρό ακόμη και σε στύση», περίπου πέντε εκατοστά. Τόνισε επίσης ότι ο Έπσταϊν «ήταν ανίκανος για σεξουαλική επαφή με διείσδυση» εξαιτίας αυτής της δυσμορφίας.

Η περιγραφή της συνδέεται με παλαιότερους ισχυρισμούς που είχαν δημοσιοποιηθεί το 2009, όταν ο Έπσταϊν είχε δεχτεί επίμονες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια κατάθεσης σε αστική υπόθεση που αφορούσε κατηγορίες από ανήλικες. Σε βίντεο εκείνης της περιόδου, δικηγόρος τον ρωτούσε ευθέως αν ισχύει ότι έχει «πέος σε σχήμα αυγού», ερώτηση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της νομικής του ομάδας και την πρόωρη διακοπή της διαδικασίας.

«Τοξική η σχέση Έπσταϊν – Μάξγουελ»

Η Ρίνα Ο υποστηρίζει επίσης ότι η «σωματική δυσμορφία» του Έπσταϊν ενδέχεται να συνέβαλε στις παθολογικές σεξουαλικές του συμπεριφορές. Παράλληλα, περιέγραψε τη σχέση του με τη Γκισλέιν Μάξγουελ -η οποία έχει καταδικαστεί για συνέργεια στη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων- ως «τοξική».

Όπως ανέφερε, γνώρισε το ζευγάρι το 2000, όταν εκείνοι προσποιήθηκαν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική της δουλειά. «Η σχέση τους ήταν παράξενη και γεμάτη ένταση», σημείωσε. «Αντάλλασσαν συχνά προσβλητικές κουβέντες, ενώ η Μάξγουελ τον χλεύαζε με τη χαρακτηριστική βρετανική της προφορά».

Οι νέες αυτές μαρτυρίες προστίθενται στο ολοένα αυξανόμενο υλικό που συνεχίζει να αποκαλύπτεται γύρω από τον κόσμο και τις πρακτικές του Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, αντιμετωπίζοντας τότε κατηγορίες για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Με πληροφορίες από The New York Post