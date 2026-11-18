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Αστακό με τζίντζερ, ροφό στον ατμό, μοσχαρίσια μπριζόλα με μανιτάρια και κρασί από λίτσι περιλάμβανε το πολυτελές μενού του επίσημου δείπνου που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ σε Τραμπ, Πούτιν και τους άλλους ηγέτες της συνόδου APEC στη Σεντζέν της Κίνας.

Xi raised a glass of red; the Russian delegation opted for sparkling wine. pic.twitter.com/jRGWdzZx8c Advertisement Advertisement November 18, 2026

Ξεχωριστή θέση στο επίσημο μενού είχαν ασφαλώς και τα κρασιά που επέλεξαν οι Κινέζοι οικοδεσπότες. Στους εκλεκτούς καλεσμένους προσφέρθηξκε Cabernet Sauvignon από την περιοχή Νινγκσιά, παραγωγής 2019, λευκό κρασί του 2020, καθώς και παγωμένο κρασί από λίτσι.

Τι είναι όμως το λίτσι; Πρόκειται γι’ ένα ένα φρούτο από τη Νότια Ασία που φυτρώνει σε ένα ψηλό αειθαλές δέντρο, το οποίο συναντάται κυρίως στη Μαλαισία, το Βιετνάμ ενώ είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη νότια Κίνα.

#Guangdong | The #lychee is a small, round tropical fruit with bumpy red skin and juicy white flesh. Native to the southern part of China, it has a sweet, floral flavor and is often enjoyed fresh or in desserts. Lychees grow in warm climates and are harvested in early summer. Popular in many #Asian countries, they are also gaining global popularity for their unique taste and refreshing quality. Maoming, a city in southwestern Guangdong province, S China, is the world’s largest lychee-producing region. One out of every five lychees globally comes from here, making it the "Hometown of Lychees." From May to July, the city buzzes with the vibrant lychee harvest. https://t.co/GUpl5UYBrv #video #news — Hi,GBA (@thisisGBA) May 20, 2025

Λίτσι: Το κινέζικο κεράσι

Αυτό το φρούτο είναι επίσης γνωστό ως το «κινέζικο κεράσι», ενώ άλλες ορθογραφικές παραλλαγές του ονόματός του περιλαμβάνουν τα «litchi», «litchi nut» και «lichee». Πιο πρόσφατα, ορισμένες ποικιλίες, όπως το πράσινο λίτσι, καλλιεργούνται και εξάγονται από τη Νότια Αφρική.

Το λίτσι (επιστημονική ονομασία: Litchi chinensis) είναι είδος οπωροφόρου φυτού, το μοναδικό μέλος στο γένος Λίτσι στην οικογένεια των Σαπινδίδων.

Είναι τροπικό δέντρο ιθαγενές στις επαρχίες Γκουανγκτόνγκ, Φουτσιάν και Γιουνάν της Νοτιοανατολικής και Νοτιοδυτικής Κίνας, όπου η καλλιέργειά του τεκμηριώνεται από τον 11ο αιώνα.

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Από B.navez – Self-photographed, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/1463941

Η Κίνα είναι ο κύριος παραγωγός λίτσι, ακολουθούμενη από την Ινδία, άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, την Ινδική Υποήπειρο, τη Μαδαγασκάρη και τη Νότια Αφρική. Ένα ψηλό αειθαλές δέντρο, το λίτσι παράγει μικρούς σαρκώδεις καρπούς. Το εξωτερικό του φρούτου είναι ροζ-κόκκινο, με τραχιά υφή και δεν είναι βρώσιμο, καλύπτοντας τη γλυκιά σάρκα που προστίθεται σε πολλά επιδόρπια.

Οι σπόροι λίτσι περιέχουν μεθυλενοκυκλοπροπυλγλυκίνη που μπορεί να προκαλέσει υπογλυκαιμία που σχετίζεται με κρούσματα εγκεφαλοπάθειας σε υποσιτισμένα παιδιά στην Ινδία και το Βιετνάμ που είχαν καταναλώσει φρούτα λίτσι.

To κρασί από λίτσι

Το κρασί από λίτσι είναι ένα υγιεινό φρουτώδες κρασί που παρασκευάζεται από φρέσκα λίτσι υψηλής ποιότητας ως πρώτη ύλη, τα οποία υποβάλλονται σε ζύμωση σε χαμηλή θερμοκρασία μετά το πλύσιμο, το στράγγισμα, το ξεφλούδισμα, την αφαίρεση των κουκουτσιών και την εξαγωγή του χυμού.

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Το κρασί από λίτσι (στα κινέζικα: 荔枝酒, lìzhījiǔ) είναι ένα καντονέζικο επιδόρπιο κρασί που παρασκευάζεται από 100% φρούτα λίτσι. Τα φρούτα λίτσι έχουν χρυσαφένιο χρώμα και ροζ γεύση, χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο κρασί παρόμοιο χρώμα και μια λεπτή γεύση μούρων. Το κρασί από λίτσι μπορεί να καταναλωθεί φρέσκο ή να παλαιωθεί για χρόνια πριν σερβιριστεί. Συνήθως σερβίρεται παγωμένο, είτε σκέτο είτε με πάγο, συνοδευτικά με φαγητό.

Το κρασί λίτσι θεωρείται ότι ταιριάζει καλύτερα με οστρακοειδή και ασιατική κουζίνα παρά με πιο βαριά πιάτα με κρέας. Αυτό το δροσιστικό ποτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό κοκτέιλ σε συνδυασμό με άλλα αποστάγματα.

Το κρασί λίτσι είναι ένα καντονέζικο ποτό με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και έντονη γεύση, που παρασκευάζεται από φρέσκα φρούτα λίτσι με τη χρήση τεχνικών μερικής οσμωτικής αφυδάτωσης. Συνήθως περιέχει 10–18% αλκοόλ, 1–4% ζάχαρη και 0,3–1% οξύ. Επίσης, προστίθεται επιπλέον τανίνη στο κρασί για να εξαλειφθούν οι αργιλώδεις, απαλές νότες. Τα θρεπτικά συστατικά και η γεύση συμπυκνώνονται και διατηρούνται χάρη στην προεπεξεργασία αφυδάτωσης, κάτι που διαπιστώνεται και από τη χρήση μη επεξεργασμένων φρούτων στο προϊόν.

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