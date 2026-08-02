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Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών.

Υπήρξε μία από τις μακροβιότερες και πιο έμπειρες πολιτικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με κοινοβουλευτική παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Ήταν ο ένας από τους δύο τελευταίους εν ζωή βουλευτές της ΕΡΕ και το τελευταίο εν ζωή μέλος της Βουλής του 1961.

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Κωστής Χατζηδάκης: «Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας»

Ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε σε ανάρτηση, αποχαιρετώντας το ιστορικό μέλος της παράταξης.

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας. Στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία. Πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με εκτίμηση από όλους τους αρχηγούς του κόμματος, με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υπηρετήσαμε μαζί στην Ευρωβουλή και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν τότε αρχηγός της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ συνομιλούσαμε μέχρι και τα τελευταία χρόνια.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο. Καλό ταξίδι, Πρόεδρε!»

Παύλος Μαρινάκης: «Ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος υπουργού, εξέφρασε με ανάρτησή του και ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη.

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Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.»

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Λάκωνας στην καταγωγή, υπηρέτησε με ήθος και αίσθημα ευθύνης τη δημόσια ζωή»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για μία προσωπικότητα που «υπηρέτησε με ήθος και αίσθημα ευθύνης τη δημόσια ζωή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην παράταξή μας όσο και στη χώρα».

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«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια ιστορική πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολίτευσης και ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας. Λάκωνας στην καταγωγή, υπηρέτησε με ήθος και αίσθημα ευθύνης τη δημόσια ζωή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην παράταξή μας όσο και στη χώρα.

Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Θωμά, τον Μιλτιάδη, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του.

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Καλό ταξίδι», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup.

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη»

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έναν μεγάλο ευπατρίδη και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες την παράταξή μας ως βουλευτής, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρός της με αξιοπρέπεια, ήθος και συνέπεια», ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη.

«Ένας άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλη αγάπη και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λακωνία. Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά του Μιλτιάδη, Θωμά, Ελένη και Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.»

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Ανδρέας Λοβέρδος: «Η πορεία, η εμπειρία και το ήθος του αρκούσαν»

«Η σκέψη του, η εμπειρία του και η κρίση του είχαν πάντοτε ιδιαίτερη αξία. Η εκτίμηση και η αγάπη που μου έδειχνε ήταν μια τιμή που θα κρατώ πάντα», ήταν τα λόγια του Ανδρέα Λοβέρδου για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη.

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Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν από τους ανθρώπους που δεν χρειάζονταν πολλές λέξεις για να επιβληθούν. Η πορεία, η εμπειρία και το ήθος του αρκούσαν.

Για μένα ήταν ένας άνθρωπος που άξιζε να ακούς. Η σκέψη του, η εμπειρία του και η κρίση του είχαν πάντοτε ιδιαίτερη αξία. Η εκτίμηση και η αγάπη που μου έδειχνε ήταν μια τιμή που θα κρατώ πάντα.

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Τον αποχαιρετώ με βαθύ σεβασμό. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη και σε όλη την οικογένειά του».

Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Ένας πατριώτη με βαθιά πίστη στην Ελλάδα και την Ευρώπη»

O Δημήτρης Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στην κοινή πορεία του με τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη που υπήρξε «μέντορας, πολύτιμος σύμβουλος, και πάνω απ’ όλα, ένας αγαπημένος φίλος»

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Με βαθιά συγκίνηση και θλίψη αποχαιρετώ τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μια σπουδαία προσωπικότητα του ελληνικού και ευρωπαϊκού δημόσιου βίου.

Έναν αληθινό ευπατρίδη. Έναν πατριώτη με βαθιά πίστη στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έναν άνθρωπο του ήθους, της ευθύνης, της διανόησης και της ειλικρίνειας, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην πολιτική ζωή της χώρας μας και στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Και πάντοτε, σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή, είχε την καρδιά και τον νου του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λακωνία, που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε.

Με τον Γιάννη πορευθήκαμε μαζί από την πρώτη ημέρα που πέρασα και εγώ το κατώφλι της πολιτικής. Υπήρξε για μένα μέντορας, πολύτιμος σύμβουλος, και πάνω απ’ όλα, ένας αγαπημένος φίλος.

Στέκομαι σήμερα με σεβασμό στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη της αείμνηστης Σοφίας, της αγαπημένης του συζύγου, μιας πραγματικά μεγάλης κυρίας, που στάθηκε στο πλευρό του σε όλη του τη ζωή και βρίσκομαι με την καρδιά μου κοντά στα παιδιά του και σε ολόκληρη την οικογένειά του.

Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ανήκε σε μια εποχή κατά την οποία η πολιτική ήταν πρωτίστως προσφορά. Μια εποχή αρχών, αξιών, ήθους, αξιοπρέπειας και ανιδιοτέλειας. Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο χωρίς εκπτώσεις στις αρχές του και χωρίς να χάσει ποτέ το μέτρο και την ανθρωπιά του.

Έφυγε όπως έζησε, με αξιοπρέπεια. Του αξίζει η δημόσια ευγνωμοσύνη και η εθνική αναγνώριση για όσα προσέφερε στην πατρίδα. Αποχαιρετώ έναν μεγάλο Έλληνα, έναν ευπατρίδη της πολιτικής και έναν αγαπημένο μου φίλο.

Με βαθύ σεβασμό, ευγνωμοσύνη και αγάπη».