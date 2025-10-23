Ερευνητές ανέπτυξαν ένα ελαφρύ ποντίκι υπολογιστή που φοριέται σαν δαχτυλίδι και μπορεί να λειτουργεί πάνω από έναν μήνα με μία μόνο φόρτιση. Η συσκευή, που ονομάζεται picoRing, ζυγίζει μόλις 5 γραμμάρια και έχει σχεδιαστεί ως ένα διακριτικό, ενεργειακά αποδοτικό εναλλακτικό εργαλείο σε σχέση με τα παραδοσιακά ποντίκια.

Οι δημιουργοί του το βλέπουν αρχικά ως υποψήφιο ελεγκτή για συστήματα επαυξημένης (AR) και εικονικής πραγματικότητας (VR), όπου η συμπαγής, hands-free λειτουργία προσφέρει πλεονέκτημα έναντι των συνηθισμένων συσκευών εισόδου. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν scroll και να αλληλεπιδρούν με εικονικά περιβάλλοντα μέσω μικρών κινήσεων του χεριού, καθιστώντας το picoRing ιδανικό για περιορισμένους χώρους εργασίας.

Advertisement

Advertisement

Δεδομένου ότι το δαχτυλίδι έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα, μελλοντικές εκδόσεις θα μπορούσαν να παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό, τα επίπεδα άγχους και άλλους βιολογικούς δείκτες, ανέφεραν οι ερευνητές. Ο συνδυασμός αυτών των λειτουργιών με τον έλεγχο αλληλεπίδρασης θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για «πολυλειτουργικές φορητές συσκευές».

«Αν και βρίσκεται ακόμα σε πρωτότυπο στάδιο, το picoRing θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία. Μπορεί να σημαίνει ότι οι φορητές συσκευές μεγάλης διάρκειας θα γίνουν πιο κοινές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει έναν νέο, διαισθητικό τρόπο αλληλεπίδρασης με την επαυξημένη πραγματικότητα. Είναι πιο διακριτικό, κατάλληλο για δημόσιους χώρους, πρακτικό λόγω του μικρού μεγέθους του και έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε πλατφόρμα για αισθητήρες υγείας ή άλλες καινοτομίες», δήλωσε ο Ρίο Τακαχάσι, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Τόκιο.

Η εξέλιξη

Το ποντίκι υπολογιστή υπάρχει εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, και παρότι ο σχεδιασμός του έχει εξελιχθεί, οι προσπάθειες για ριζική ανανέωση δεν είχαν μεγάλη επιτυχία. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η βολική μορφή και η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του picoRing θα το κάνουν να ξεχωρίσει, ειδικά τώρα που τα «έξυπνα δαχτυλίδια» αρχίζουν να γίνονται δημοφιλή.

«Τα λεγόμενα “smart rings” συχνά υποφέρουν από μικρή διάρκεια ζωής, καθώς οι μικρές μπαταρίες τους (50–60 mWh) δυσκολεύονται να τροφοδοτήσουν τα απαραίτητα εξαρτήματα επικοινωνίας. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, το picoRing χρειάστηκε να καταναλώνει εκατοντάδες φορές λιγότερη ενέργεια, γύρω στα 30–500 μικροβάτ», εξηγεί ο Τακαχάσι.

Η μακρά διάρκεια της μπαταρίας οφείλεται σε ένα μοναδικό σύστημα ενέργειας που ονομάζεται ημι-παθητική επαγωγική τηλεμετρία (semi-PIT), το οποίο συνδέει το δαχτυλίδι με ένα βραχιολάκι που λειτουργεί ως ενδιάμεσος πομπός μεταξύ του δαχτυλιδιού και της συσκευής ελέγχου.

Το σύστημα βασίζεται σε πηνίο σύρματος, παρόμοιο με αυτά των ασύρματων φορτιστών, αλλά με μικρούς πυκνωτές κατά μήκος του. Ο συνδυασμός αυτός ενισχύει τα μαγνητικά πεδία που μεταφέρουν τα σήματα μεταξύ του δαχτυλιδιού και του βραχιολιού, επεκτείνοντας την εμβέλεια χωρίς εξωτερικό ενισχυτή.

Advertisement

Έτσι, το picoRing χρησιμοποιεί πολύ ασθενέστερα και οικονομικότερα εξαρτήματα σε σχέση με άλλες ασύρματες συσκευές. Οι ερευνητές απέκλεισαν τεχνολογίες όπως Bluetooth και NFC, καθώς η πρώτη καταναλώνει υπερβολική ενέργεια για τόσο μικρή συσκευή, ενώ η δεύτερη λειτουργεί μόνο σε πολύ μικρές αποστάσεις.

Όπως πολλά πρωτότυπα, το picoRing έχει πρακτικούς περιορισμούς: είναι κάπως ογκώδες, επηρεάζεται από παρεμβολές και προς το παρόν υποστηρίζει μόνο βασικές λειτουργίες, όπως scroll και click. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μελλοντικές βελτιώσεις θα το κάνουν μικρότερο, πιο ευαίσθητο και ευκολότερο στη χρήση στην καθημερινότητα. Ωστόσο, είναι απίθανο να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά ποντίκια για εντατική εργασία γραφείου.

«Για τυπικές εργασίες γραφείου, όπως λογιστικά φύλλα ή εκτεταμένη επεξεργασία, ένα κανονικό ποντίκι παραμένει πιο άνετο. Αλλά καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, το picoRing μπορεί να γίνει μια ελαφριά εναλλακτική για κινητή ή περιστασιακή χρήση», εξηγεί ο Τακαχάσι.

Advertisement

Πηγή: Livescience

Advertisement