Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων & Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε κολλύριο για τη θεραπεία της πρεσβυωπίας, της βαθμιαίας απώλειας της κοντινής όρασης που σχετίζεται με τη γήρανση. Το δραστικό συστατικό που περιέχει το κολλύριο με το όνομα VIZZ είναι η ασεκλιδίνη, ένα εγκεκριμένο από την FDA προϊόν που συστέλλει τον σφιγκτήρα μυ της ίριδας, με αποτέλεσμα να επεκτείνει το βάθος εστίασης και να βελτιώνει την κοντινή όραση, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία του φαρμάκου, LENZ Therapeutics.



Το Vizz είναι η πρώτη και μοναδική οφθαλμική σταγόνα με βάση την ασεκλιδίνηπου βελτιώνει την κοντινή όραση σε ενήλικες με πρεσβυωπία.



Η απόφαση της FDA «αντιπροσωπεύει μια μεταμορφωτική βελτίωση στις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας για τα 128 εκατομμύρια ενήλικες με θολή κοντινή όραση στις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει ο Έεφ Σίμελπενινκ, πρόεδρος και CEO της εταιρείας, σε ανακοίνωσή του.

Η έγκριση της FDA βασίστηκε στα αποτελέσματα τριών τυχαιοποιημένων, ελεγχόμενων μελετών φάσης 3 που αξιολόγησαν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των σταγονών VIZZ. Στις μελέτες CLARITY 1 και CLARITY 2 συμμετείχαν 466 άτομα τα οποία έλαβαν μία ημερήσια δόση για 42 ημέρες. Στην τρίτη μελέτη (Clarity 3) αξιολογήθηκε η μακροχρόνια ασφάλειά του (6 μήνες) σε 217 εθελοντές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι σταγόνες βελτίωσαν την κοντινή όραση μέσα σε μισή ώρα, με τα αποτελέσματα να διαρκούν έως 10 ώρες. Το προϊόν δεν συνδέθηκε με σοβαρές παρενέργειες. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η ερεθισμός στο σημείο εφαρμογής (20%), η θολή όραση (16%) και ο πονοκέφαλος (13%). Ορισμένοι ανέφεραν επίσης επιπεφυκότα (8%) και κοκκίνισμα του ματιού (7%), σύμφωνα με τη LENZ.

«Αυτή η έγκριση της FDA αντιπροσωπεύει μια επαναστατική αλλαγή στις επιλογές θεραπείας για εκατομμύρια ανθρώπους που αγωνίζονται με την αναπόφευκτη, σχετιζόμενη με την ηλικία, απώλεια της κοντινής τους όρασης», δήλωσε ο κλινικός ερευνητής Μαρκ Μπλούμενσταϊν από το Schwartz Laser Eye Care Center στην Αριζόνα, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα.

«Πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια ευπρόσδεκτη λύση τόσο για τους οπτομέτρες όσο και για τους οφθαλμίατρους, καθώς θα μπορούν πλέον να προσφέρουν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική θεραπεία για την πρεσβυωπία, η οποία μπορεί άμεσα να γίνει το πρότυπο φροντίδας, με ένα προφίλ προϊόντος που καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών μας» κατέληξε ο ερευνητής.



