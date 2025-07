Μια νέα φήμη για τη 10η γενιά Pokémon έχει πάρει μεγάλη έκταση στα social media, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι η Gaia, όπως θα ονομάζεται, έχει ως έμπνευση τα νησιά στις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με τον αξιόπιστο λογαριασμό διαρροών σε θέματα Pokémon, Centro Leaks, η 10η γενιά φαίνεται πως θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το Nintendo Switch 2, μέσα στο 2026, συμπίπτοντας με την 30η επέτειο της αγαπημένης σειράς.

«Ετοιμαστείτε για μια θαλάσσια περιπέτεια», αναφέρει η σελίδα Centro Leaks σε ανάρτησή της στο Χ. «Είναι αλήθεια, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Gen 10 των Pokémon, με την κωδική ονομασία Gaia, θα λάβει χώρα στις Κυκλάδες. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά, αποκλειστικά στο Nintendo Switch 2».

Get ready for an oceanic adventure 🏝️



It's true, we can confirm that Pokémon Gen 10, codenamed Gaia, will take place in the Cyclades!



The game is planned for release next year exclusively for Switch 2 🛴 pic.twitter.com/zU9Dmm2U9u